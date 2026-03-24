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彰化員林20日發生恐怖命案！33歲湯姓男子疑因提供海洛因予黃姓男子吸食引發家屬不滿，遭黃男舅舅張男偕同妻子、吳姓友人擄走，於百果山「待人坑」產業道路慘遭虐殺。湯男面貌被毀、雙眼遭挖，手段極其兇狠；警方在案發後不到12小時，憑藉巡邏車行車紀錄器意外捕捉到的關鍵車牌號，迅速逮捕主嫌。辦案人員感嘆，本案手段是他從警以來遇過最凶狠的殺人案，但破案過程冥冥之中似有神助。警方調查，33歲的湯姓男子與31歲的黃姓男子因網路交友相識，日前黃男在台中租屋處施用湯男提供的海洛因後感到身體不適，隨即將此事告知其58歲的舅舅張男。張男接獲外甥消息後，20日凌晨夥同43歲的吳姓妻子及49歲的吳姓男子，一行人駕車前往台中將湯男擄走，開車繞了兩個多小時後，湯男於凌晨2時許被帶到彰化員林百果山湖水路的「殺人坑（現稱待人坑）」產業道路旁，殘忍遭虐30分鐘後身亡。直到同日下午，一對農民夫妻經過該地，才赫然發現藍色帆布下，已氣絕多時的湯男。根據《自由時報》報導，一名警方坦言，辦案過程冥冥之中似有股力量在牽引，而這也是他從警以來「辦過手段最凶狠的殺人案，也是破得最玄奇的命案」。警方描述，趕抵現場時，發現死者湯男面貌遭嚴重毀損且眼珠失蹤，幹員在清查百果山產業道路監視器時，雖發現一部可疑車輛進出偏僻的「待人坑」，卻因畫面模糊陷入瓶頸。所幸林厝派出所巡邏車於案發時巧合經過同路段，行車紀錄器精準捕捉到車號，讓警方得以在12小時內橫跨埔心、田尾等地迅速逮捕主嫌張男與吳男。面對警方偵訊，吳女供稱當天外甥黃男打電話給丈夫張男，聲稱用藥後精神恍惚，丈夫疑似不滿外甥遭誘騙吸毒，不顧妻子勸阻，找上吳男驅車前往台中逢甲尋人，怎料，張男與吳姓友人「教訓」失控，竟演變成殘忍虐殺。吳女強調，案發時她全程待在車上，僅知丈夫下車「了解情況」，對虐殺手段均不知情。警方訊後依殺人罪嫌將4人移送地檢署偵辦，目前張、吳兩名主嫌已遭羈押禁見，吳女與黃男則獲准3萬交保，檢方定於24日解剖以釐清確切死因。至於詳細事發原因及案情細節仍有待檢警調查釐清。