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民眾黨前主席柯文哲日前護航深陷資格爭議的黨籍中配立委李貞秀，痛斥拒絕備詢的內政部長劉世芳「行為像納粹」。對此，劉世芳今(24)日回嗆，「柯主席這樣的說法非常偏頗、我一直不以為然」，直呼照顧中國大陸籍配偶或任何地方的新住民，都是秉持台灣人應有的正向跟善良給予協助；對於李貞秀稱要「代替月亮懲罰」，她則說立場從未改變過。李貞秀遭質疑雙重國籍、戶籍爭議，16日初登板內政委員會質詢時，遭內政部長劉世芳拒絕備詢，導致現場上演「空氣質詢」。柯文哲21日到嘉義輔選時痛斥，劉世芳囂張、糟蹋人，看到她就想到二戰時德國人殺了600萬猶太人，就是種族歧視。立法院今繼續進行總質詢，內政部長劉世芳對此回應，有關柯文哲的說法，她一直不以為然。在2023年針對全台灣，包括中國配偶在內的新住民所做的服務，包括教育、語言、文化、基礎訓練、醫療以及各項文化的融合，感受到92.1%以上的人都覺得移民署對他們的照顧是正向肯定的。劉世芳說，這些都有官方數據提供說明，她還是重申，包括照顧從中國大陸來的配偶，或是任何地方的新住民，都是一向秉持著，台灣人應有的正向跟善良在規定上給予協助，「所以我覺得柯主席這樣的說法是非常偏頗。」至於李貞秀在直播中淚訴「我一定要代替月亮懲罰妳」，劉世芳表示自己沒有看到這樣的說法，但還是要重申，包括李貞秀或更早之前的李慶安、李明興兩位曾擔任過的立委，根據《國籍法》20條，如果有雙重國籍的話，就應該在到職前1天提出，申請放棄其他國籍的證明文件，從頭到尾內政部主管《國籍法》的立場從沒有改變過。