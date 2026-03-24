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總統賴清德日前提及評估重啟核能議題引發熱議，對此行政院長卓榮泰今（24）日受訪表示，在立法院修正《核管法》之後，是多了一個項選擇、多了一項選擇，那這項選擇也必定要在核安三原則底下，才有辦法依照程序往前走。至於核安會要審查多久，自己也無法在此評估，一一按照必要的程序逐步地向前走，有備而無患。賴清德拋出評估重啟核能議題，讓外界質疑是否供電不夠，對此卓榮泰表示，整個社會對能源的問題，確實有不同的討論跟關注，經濟部、台電也持續的在說明，在2032年基本上能源的供應是不虞匱乏，但是國際情勢現在是變化萬端，戰事什麼時候能夠結束，以及結束之後影響多大，都不是能夠評估的。卓榮泰說明，立法院修正《核管法》之後是多了一項選擇，那這項選擇也必定在核安三原則下才有辦法依照程序往前走，包括核安無虞、核廢有解、社會共識，在三原則底下才有辦法依照程序往前走，現在進到最開始的初步程序，也就是台電在自主安全檢查之後，會在最近提出再運轉計畫，會送請經濟部，審定後再送交核安會，這個是最初步的一個步驟，往後還有很長的過程要走。卓榮泰提到，核安會有多層的專家做多項的一個管控跟審查，時間有多長，以及自主安全檢查，整個設備老化、汰舊換新的程度以及速度有多少？現在都不是可以在這裡預估的，因此只希望按照核安三原則，一一按照必須的程序逐步的向前走，有備而無患。至於電價是否調整的問題，卓榮泰說，最近大家都看到了國營事業單位對於穩定物價、安定社會做了極大的貢獻。電價的問題就交由電價審議委員會，在整個社會的氣氛底下，請他們做出審慎的決定。