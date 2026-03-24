迎接4月兒童節連假，東京牛角集團旗下「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「温野菜日本涮涮鍋專門店」3大品牌同步推出「兒童節吃到飽」優惠，其中，國小以下的顧客，到溫野菜只要150元就能享有吃到飽。

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「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店」3大品牌聯手推出兒童吃到飽優惠。「牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet」燒肉吃到飽，於即日起～4月30日期間，一位大人帶一位國小或國小以下小孩用餐，小孩可享任選吃到飽方案均一價200元，而大人也有9折優惠。

▲「牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet」燒肉吃到飽任一方案，在4月底前，兒童只要200元。（圖／翻攝牛角燒肉臉書www.facebook.com/gyukakutaiwan）
▲「牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet」燒肉吃到飽任一方案，在4月底前，兒童只要200元。（圖／翻攝牛角燒肉臉書www.facebook.com/gyukakutaiwan）
而「温野菜日本涮涮鍋專門店」也推出即日起～4月30日期間，一位大人帶一位國小或國小以下小孩到，小孩可享150元任選吃到飽方案，包含鍋物、蔬菜、咖哩、甜點等通通無限量供應。溫野菜提醒，本次兒童節優惠，平日不須訂位、假日需要提前一天訂位，兒童節連假也能爽爽吃。

▲小朋友到溫野菜只要150元，享有鍋物、蔬菜、甜點等無限量供應。（圖／翻攝溫野菜臉書 www.facebook.com/onyasai.taiwan/）
▲小朋友到溫野菜只要150元，享有鍋物、蔬菜、甜點等無限量供應。（圖／翻攝溫野菜臉書 www.facebook.com/onyasai.taiwan/）
🟡「牛角日本燒肉專門店、「牛角Buffet」、「温野菜日本涮涮鍋專門店」三平排兒童節優惠內容一覽：

活動期間：即日起-2026年04月30日

活動方式：一位大人帶一位兒童（小學生或以下），可享品牌限定優惠。

注意事項：
1、需出示健保卡等證件，配合店家做兒童出生年份、月份確認
2、假日用餐須提前一天完成有效訂位。

各品牌優惠內容：
▪️ 牛角日本燒肉專門店、 牛角Buffet
一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定200元，原價300～400元起。


▪️ 温野菜日本涮涮鍋專門店：
一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定150元，原價249元起。

備註：詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。

2飯店清明兒童節連假也有優惠   兒童吃buffet免費

台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「童樂時光」活動，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌，Garden Kitchen午餐6至11歲兒童餐價每位680元+10%，等於現省748元。

台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，現省979元的餐費。

資訊來源：牛角日本燒肉專門店牛角Buffet温野菜日本涮涮鍋專門店台北萬豪酒店台北遠東香格里拉飯店

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，該兒童免費享用自助美饌。（圖／台北萬豪提供www.taipeimarriott.com.tw）
▲台北萬豪酒店Garden Kitchen推出4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，該兒童免費享用自助美饌。（圖／台北萬豪提供www.taipeimarriott.com.tw）
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