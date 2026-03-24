迎接4月兒童節連假，東京牛角集團旗下「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「温野菜日本涮涮鍋專門店」3大品牌同步推出「兒童節吃到飽」優惠，其中，國小以下的顧客，到溫野菜只要150元就能享有吃到飽。
「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店」3大品牌聯手推出兒童吃到飽優惠。「牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet」燒肉吃到飽，於即日起～4月30日期間，一位大人帶一位國小或國小以下小孩用餐，小孩可享任選吃到飽方案均一價200元，而大人也有9折優惠。
而「温野菜日本涮涮鍋專門店」也推出即日起～4月30日期間，一位大人帶一位國小或國小以下小孩到，小孩可享150元任選吃到飽方案，包含鍋物、蔬菜、咖哩、甜點等通通無限量供應。溫野菜提醒，本次兒童節優惠，平日不須訂位、假日需要提前一天訂位，兒童節連假也能爽爽吃。
🟡「牛角日本燒肉專門店」、「牛角Buffet」、「温野菜日本涮涮鍋專門店」三平排兒童節優惠內容一覽：
活動期間：即日起-2026年04月30日
活動方式：一位大人帶一位兒童（小學生或以下），可享品牌限定優惠。
注意事項：
1、需出示健保卡等證件，配合店家做兒童出生年份、月份確認
2、假日用餐須提前一天完成有效訂位。
各品牌優惠內容：
▪️ 牛角日本燒肉專門店、 牛角Buffet：
一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定200元，原價300～400元起。
▪️ 温野菜日本涮涮鍋專門店：
一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定150元，原價249元起。
備註：詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。
2飯店清明兒童節連假也有優惠 兒童吃buffet免費
台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「童樂時光」活動，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌，Garden Kitchen午餐6至11歲兒童餐價每位680元+10%，等於現省748元。
而台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，現省979元的餐費。
資訊來源：牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet、温野菜日本涮涮鍋專門店、台北萬豪酒店、台北遠東香格里拉飯店
我是廣告 請繼續往下閱讀
活動期間：即日起-2026年04月30日
活動方式：一位大人帶一位兒童（小學生或以下），可享品牌限定優惠。
注意事項：
1、需出示健保卡等證件，配合店家做兒童出生年份、月份確認
2、假日用餐須提前一天完成有效訂位。
各品牌優惠內容：
▪️ 牛角日本燒肉專門店、 牛角Buffet：
一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定200元，原價300～400元起。
▪️ 温野菜日本涮涮鍋專門店：
一位大人帶一位小朋友，選擇任一種「任您吃方案」，兒童價固定150元，原價249元起。
備註：詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。
2飯店清明兒童節連假也有優惠 兒童吃buffet免費
台北萬豪酒店Garden Kitchen推出「童樂時光」活動，4月3日至4月6日連假期間，凡於午間或下午茶餐期，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌，Garden Kitchen午餐6至11歲兒童餐價每位680元+10%，等於現省748元。
而台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，現省979元的餐費。
資訊來源：牛角日本燒肉專門店、牛角Buffet、温野菜日本涮涮鍋專門店、台北萬豪酒店、台北遠東香格里拉飯店