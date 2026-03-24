東南亞外送龍頭 Grab 日前宣佈以6億美元現金（約新台幣192億元）收購 foodpanda 台灣，有鑒於 Grab 在泰國、越南、印尼除了外送外，還提供機車計程車服務，不少台灣人都曾體驗過，也讓民眾好奇同樣的模式是否引進台灣，不過受限於「安全性、法規、機車普遍性」，網友普遍認為機車計程車在台灣出現的可行性非常低。
Grab 是什麼？機車計程車怎麼搭？
Grab 總部位於新加坡，目前是東南亞最大的叫車平台，機車計程車（GrabBike）服務範圍涵蓋泰國、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、柬埔寨、緬甸等，主要也是透過 APP 叫車，通常是所有車種中最便宜的選擇，Grab 轎車和外送服務等2大服務，在泰國市場的市佔率皆高居第1。
台灣為何沒有機車計程車？3大原因成死結
曾有網友透過Threads發文表示，台灣怎麼不開放越南那種「機車型計程車」，她認為機車接送方便、台灣機車數量多，照理說是很大的市場才對，如果替換成 Grab，很多人上下班還可以順便載人，非常便利。
對此不少人點出核心問題，包括「機車是肉包鐵的載具，在台灣如果發生事故，容易造成身體嚴重創傷」、「法規完全不允許啊」、「台灣幾乎人手一輛機車，市場需求沒有想像的多」、「台灣已經是大眾運輸很方便的地方了」、「別人的安全帽我不敢戴」。
實際分析現行台灣環境，交通部《公路法》與《汽車運輸業管理規則》都明訂，經營乘客運送必須申請為「計程車客運業」或「租賃車」，且車輛需為四輪以上汽車；此外，台灣機車保險體系中，並無針對「機車計程車」乘客量身打造的營業保險，一旦發生車禍，保險公司可能拒賠，都讓機車計程車難以進軍台灣。
機車計程車不是沒出現過！在北投已是傳統產業
雖然都會區全面禁止，但針對交通不便的偏鄉，政府仍有允許類似「機車計程車」的產業存在，最著名的就是台北北投，因為地形特殊，騎機車比開車更方便許多，日據時期酒家文化開始盛行，騎機車載小姐陪酒開啟當地的「機車計程車」文化。
台北市溫泉發展協會也提到，北投極盛時期的限時專送機車曾多達200多台，民國68年北投廢娼後，機車限時專送轉變為在地居民的幫手，幫忙接送通勤的上班族、學生、或幫居民買東西、送便當、醫院拿藥。北投地區短程50至60元，北投到石牌中程80元左右，服務時間可一路到半夜兩三點。
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Grab 總部位於新加坡，目前是東南亞最大的叫車平台，機車計程車（GrabBike）服務範圍涵蓋泰國、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、柬埔寨、緬甸等，主要也是透過 APP 叫車，通常是所有車種中最便宜的選擇，Grab 轎車和外送服務等2大服務，在泰國市場的市佔率皆高居第1。
曾有網友透過Threads發文表示，台灣怎麼不開放越南那種「機車型計程車」，她認為機車接送方便、台灣機車數量多，照理說是很大的市場才對，如果替換成 Grab，很多人上下班還可以順便載人，非常便利。
對此不少人點出核心問題，包括「機車是肉包鐵的載具，在台灣如果發生事故，容易造成身體嚴重創傷」、「法規完全不允許啊」、「台灣幾乎人手一輛機車，市場需求沒有想像的多」、「台灣已經是大眾運輸很方便的地方了」、「別人的安全帽我不敢戴」。
實際分析現行台灣環境，交通部《公路法》與《汽車運輸業管理規則》都明訂，經營乘客運送必須申請為「計程車客運業」或「租賃車」，且車輛需為四輪以上汽車；此外，台灣機車保險體系中，並無針對「機車計程車」乘客量身打造的營業保險，一旦發生車禍，保險公司可能拒賠，都讓機車計程車難以進軍台灣。
雖然都會區全面禁止，但針對交通不便的偏鄉，政府仍有允許類似「機車計程車」的產業存在，最著名的就是台北北投，因為地形特殊，騎機車比開車更方便許多，日據時期酒家文化開始盛行，騎機車載小姐陪酒開啟當地的「機車計程車」文化。
台北市溫泉發展協會也提到，北投極盛時期的限時專送機車曾多達200多台，民國68年北投廢娼後，機車限時專送轉變為在地居民的幫手，幫忙接送通勤的上班族、學生、或幫居民買東西、送便當、醫院拿藥。北投地區短程50至60元，北投到石牌中程80元左右，服務時間可一路到半夜兩三點。