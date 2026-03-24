有「東南亞Uber」之稱的Grab，23日重磅宣布以6億美元，約192億台幣要來收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，若順利通過主管機關審查，預計將於2026年下半年完成交易。而Grab相當成熟的叫車服務，可能也會跟著美食外送一起來到台灣，屆時台灣Uber可能就要緊張了，無緣收購foodpanda的Uber則大氣回應：「相信良性競爭能推動產業進步。」
Uber台灣回應：驗證台灣外送市場的長期發展潛力
Uber台灣曾在2024年高調宣布要用約9.5億美元，約308億台幣收購foodpanda台灣業務，最終卻遭公平會否決，交易破局，Uber還因此要支付2.5億美元，約82億元台幣解約費。如今改由Grab出手，Uber台灣表示：「此一交易案驗證了台灣外送市場的成熟度與長期發展潛力。Uber Eats始終致力於透過科技創新，為消費者、合作商家及外送合作夥伴創造價值。我們相信良性競爭能推動產業進步，並激勵我們持續深耕台灣，提供更優質且可靠的服務體驗。」
Uber為Grab大股東
比較有趣的是，Grab在公司年報中提到，2018年完成收購Uber東南亞業務後，Uber成為Grab的主要策略股東，路透當年也曾報導，Uber藉由出售東南亞業務取得Grab約27.5%股權，也因此，部分市場觀察者質疑，這次Grab收購foodpanda台灣，是否仍需把Uber的影響力一併納入競爭審查考量。
Grab叫車服務會來嗎？
除了外送，Grab也是東南亞知名叫車平台， Grab未來若正式落腳台灣，除了接手foodpanda既有美食外送業務，是否也可能把「叫車」服務一併帶進台灣，也相當引發關注。但截至目前為止，Grab對外宣布的內容仍以收購foodpanda台灣外送業務為主。
foodpanda台灣表示，在交易完成前，平台仍將維持正常營運，現有服務、消費者權益、商家合作與外送夥伴合作模式都不會因協議立即改變。不過從中長期來看，一旦Grab完成整合，台灣外送市場將從原本Uber Eats與foodpanda雙強競逐，走向新的品牌與服務重組階段。
資料來源：Grab、foodpanda
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Uber台灣曾在2024年高調宣布要用約9.5億美元，約308億台幣收購foodpanda台灣業務，最終卻遭公平會否決，交易破局，Uber還因此要支付2.5億美元，約82億元台幣解約費。如今改由Grab出手，Uber台灣表示：「此一交易案驗證了台灣外送市場的成熟度與長期發展潛力。Uber Eats始終致力於透過科技創新，為消費者、合作商家及外送合作夥伴創造價值。我們相信良性競爭能推動產業進步，並激勵我們持續深耕台灣，提供更優質且可靠的服務體驗。」
Uber為Grab大股東
比較有趣的是，Grab在公司年報中提到，2018年完成收購Uber東南亞業務後，Uber成為Grab的主要策略股東，路透當年也曾報導，Uber藉由出售東南亞業務取得Grab約27.5%股權，也因此，部分市場觀察者質疑，這次Grab收購foodpanda台灣，是否仍需把Uber的影響力一併納入競爭審查考量。
除了外送，Grab也是東南亞知名叫車平台， Grab未來若正式落腳台灣，除了接手foodpanda既有美食外送業務，是否也可能把「叫車」服務一併帶進台灣，也相當引發關注。但截至目前為止，Grab對外宣布的內容仍以收購foodpanda台灣外送業務為主。
foodpanda台灣表示，在交易完成前，平台仍將維持正常營運，現有服務、消費者權益、商家合作與外送夥伴合作模式都不會因協議立即改變。不過從中長期來看，一旦Grab完成整合，台灣外送市場將從原本Uber Eats與foodpanda雙強競逐，走向新的品牌與服務重組階段。
資料來源：Grab、foodpanda