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春季枯水期降雨偏少，嘉南地區水情吃緊，台中市長盧秀燕宣布，鑑於德基水庫和鯉魚潭水庫整體蓄水量持續遞減，為確保民生相關用水供應無虞，市府將超前部署，協助自來水公司啟動地下水的備援，同時加強宣導全民節水，希望不要重演5年前嚴重乾旱時減壓限水的辛苦。盧秀燕今（24）日在市政會議中表示，今年全國春雨不如預期，目前全國水情比較緊張，嘉義水情告急，苗栗開始要辦理休耕，台南預估民生工業用水只能撐到5月，台中市負責調度及蓄水設施的德基水庫、鯉魚潭水庫，整體蓄水量也持續遞減中。根據經濟部水利署水庫水情資料，30天前德基水庫的蓄水量是79.81%，今天剩61.7%、鯉魚潭水庫是50.22%，今天是31.3%，都少了將近2成。盧秀燕表示，為確保民生相關用水無虞，台中市必須超前部署，市府將協助自來水公司啟動地下水的備援，這些地下水源經由淨化，接入供水網穩定民生用水；其次，市府所有局處、區公所將加強宣導全民節水。盧秀燕強調，省今日之水可以解明日之渴，希望大家當省則省，一起度過難關，不要走到減壓或限水的地步。水利局長范世億表示，臺中市抗旱水井共82口，分別位於西屯區、外埔區、大甲區、大肚區、后里區、石岡區、南區、東區、南屯區、大里區、西區、烏日區、新社區、太平區、豐原區等，其中中央公園有20口抗旱水井，目前地下水進入整備階段，一有調度需求可以馬上銜接用水。