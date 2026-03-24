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總統賴清德21日表示，研議核二、核三重啟可能性，被外界質疑民進黨政府的「非核家園」立場。對此，台北市議員苗博雅則強調，如果未來科技進步，能確保核安無虞，能解決核廢儲存，新式核能可以是一個選項，不過，若核安有疑，核廢無解，台灣就沒有老舊核電延役的條件。賴清德日前表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估，已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議；在野陣營質疑民進黨立場改變。對此，苗博雅表示，反核不是因為民進黨反核，是因為核安有疑慮，核廢沒解答，如果未來科技進步，能確保核安無虞，能解決核廢儲存，新式核能可以是一個選項。不過，苗博雅也說，如果核安有疑，核廢無解，台灣就沒有老舊核電延役的條件，核安檢驗，核廢料的處理，必須通過最嚴格的科學標準審視，一切的科學報告必須公開透明，接受社會各界檢驗。苗博雅提到，能源選項，應該務實理性辯證，基於事實與證據，考量風險和成本，政府若要推動核能發電，如果是產業用電缺口，要提出具體數據；如果是國家安全需求，要說明具體原因。苗博雅強調，台灣安全和世代正義，是他的核心價值，包括能源在內的任何議題，都必須符合國家安全及照顧下一代的原則，有人說時代會改變，但「留下更好的台灣給下一代」的信念，不會因為政黨立場而改變，「以上是我向來一貫的個人立場，謝謝長久一起努力的夥伴們！」