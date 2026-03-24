民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部與陸委會質疑其參選資格不符規定，內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正拒絕在立院接受李貞秀質詢。國民黨議員鍾小平日前爆料他的中配樁腳成功放棄了中國籍，回中國還要用台胞證。對此，邱垂正今（24）日表示，會透過移民署進一步確認，該個案究竟是「放棄戶籍」還是「放棄國籍」。
行政院院長卓榮泰今日繼續赴立院提出施政方針及施政報告，並備詢。針對鍾小平稱中配樁腳放棄中國籍成功，邱垂正會前受訪表示，有關於鍾小平所指稱的個案，他們目前正在了解當中，該個案究竟是「放棄戶籍」還是「放棄國籍」，會透過移民署進一步確認。
媒體問監察院最新的報告提到，中共的滲透樣貌已深入民間，包括宮廟以及網路借貸等方式，陸委會有什麼樣的因應措施？邱垂正表示，中共介入台灣的手法不斷翻新，可以說已經到了「無所不用其極、無所不包、無所不在」，不論是政府相關單位或民間社會，都應該要再三警惕。我們應該共同反制這些滲透手法，這應形成國家的共識。此外，為了預防這些新形態的手法，立法院仍有許多國安相關法案待通過，希望朝野能一起支持，通過必要的國安法案。
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媒體問監察院最新的報告提到，中共的滲透樣貌已深入民間，包括宮廟以及網路借貸等方式，陸委會有什麼樣的因應措施？邱垂正表示，中共介入台灣的手法不斷翻新，可以說已經到了「無所不用其極、無所不包、無所不在」，不論是政府相關單位或民間社會，都應該要再三警惕。我們應該共同反制這些滲透手法，這應形成國家的共識。此外，為了預防這些新形態的手法，立法院仍有許多國安相關法案待通過，希望朝野能一起支持，通過必要的國安法案。