我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米其林推薦台菜品牌膳馨在國際設計舞台再創佳績，膳馨以市政旗艦店空間設計參賽獲2大國際大獎。（圖／業者提供）

▲米其林推薦台菜品牌膳馨在國際設計舞台再創佳績，膳馨以市政旗艦店空間設計參賽獲2大國際大獎。（圖／業者提供）

▲米其林推薦台菜品牌膳馨在國際設計舞台再創佳績，膳馨以市政旗艦店空間設計參賽獲2大國際大獎。（圖／業者提供）

米其林推薦台菜品牌膳馨在國際設計舞台再創佳績！膳馨以市政旗艦店空間設計參賽傳捷報，榮獲2025美國繆思設計獎，以及 London Design Awards 2024 年度「室內設計—重建（Interior Design – Renovation）」與「餐廳酒吧室內設計（Interior Design – Restaurants & Bars）」兩大類別 Platinum 鉑金獎肯定，成為少數以單一專案同時跨類別奪下最高榮譽的台灣餐飲品牌。膳馨此次獲獎的空間設計，為品牌成立逾十年後的重要轉型之作。面對旗艦店進駐高端商場的新定位，團隊跳脫傳統台菜餐廳常見的熱鬧明亮風格，重新詮釋台灣飲食文化中「團圓」的核心精神，打造兼具當代美學與情感溫度的用餐場域，成功吸引新世代消費族群目光。設計概念以「團圓（Reunion）」為主軸，除保留象徵共享的圓桌元素外，更以蛇形排列的訂製橢圓餐桌作為空間核心，讓雙人用餐、家庭聚會與多人宴席皆能自在切換，避免傳統大桌配置常見的空席尷尬。整體動線透過彈性隔間與包廂設計，能依尖峰與離峰時段靈活調整空間尺度，在開放感與私密性之間取得平衡。色彩與材質運用上，空間以象徵吉祥的紅色、深綠與橘色為主調，搭配金屬細節點綴，展現低調而不流俗的奢雅氣質；曲面牆體結合義大利批土工法，以及具「銀色波紋」質感的玻璃隔屏，形塑流動而層次分明的視覺語彙，讓傳統文化轉化為現代設計語言。燈光規劃亦是此次獲得評審青睞的關鍵之一。設計團隊以「一桌一舞台」為概念，為每一張餐桌配置獨立重點照明，聚焦料理與賓客互動，並刻意降低環境光源，使整體空間即便在開放格局下，仍保有專屬的用餐儀式感。膳馨餐飲集團公關副總蔡馨誼表示，此次獲得倫敦設計獎雙鉑金肯定，不僅是對品牌多年來堅持料理品質與空間體驗並重的高度認可，也證明台灣餐飲文化在國際舞台上，能以當代設計語言持續被看見。本案空間設計由 Trangday Interior Design 操刀。設計團隊指出，此次改造的核心並非顛覆傳統，而是在尊重台菜文化底蘊的前提下，透過空間重新定義品牌性格，讓經典料理能在更符合現代生活節奏的場域中被感受與記憶。倫敦設計獎由 International Awards Associates（IAA）主辦，評選標準涵蓋創意概念、視覺設計、機能性與整體影響力，為全球設計界具指標性的國際獎項之一。膳馨此次以單一專案跨兩大類別獲得最高等級鉑金獎，展現台灣餐飲品牌在設計整合與品牌表現上的國際競爭力。