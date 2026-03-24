東南亞市叫車外送巨頭 Grab 宣布併購 foodpanda 台灣外送業務，執行長陳炳耀（Anthony Tan）再度成為焦點。出身大馬「陳唱摩多」家族的他，不僅是哈佛學霸，更是地位崇高的「拿督女婿」。最令外界驚豔的是，這位富三代曾親自跑外送、當打工仔；這份接地氣的實戰力，正是他從哈佛創業競賽出發，一步步建立數位帝國、吞併強敵的核心關鍵。
哈佛深夜的煩惱：從「MyTeksi」啟動的革命
陳炳耀的故事並非起於豪華辦公室，而是源自哈佛商學院課堂間的靈光乍現。當時，他與同學陳慧玲（Tan Hooi Ling）討論家鄉馬來西亞的痛點，發現「叫車」極度不便且安全堪慮，尤其是女性乘客常面臨被繞路或面臨安全威脅。
這對哈佛戰友決定聯手解決這個問題，他們在哈佛創業競賽中提出了 「MyTeksi」 計畫（Grab 的前身）並奪下亞軍。即便陳炳耀身為「陳唱摩多（TCIL）」家族接班人，他的父親陳興洲卻極力反對這項計畫，甚至威脅要斷絕金援。最終，他是靠著祖母提供的創業基金，才讓這台「我的計程車」在 2012 年正式上路。
CEO 的打工實錄：親自跑外送、摸透「街頭心理學」
為了在與全球巨頭 Uber 的競爭中勝出，陳炳耀深知「數據無法反映街頭的真實溫度」。在公司規模擴張之際，他並未躲在冷氣房看報表，而是親自跑外送、當打工仔，甚至與司機在茶水間蹲點聊天。
他曾表示，唯有親自穿上制服送餐，才能體會外送員在暴雨中導航的焦慮，以及軟體介面在顛簸路段上的不便。這種「打工仔 CEO」的風格，讓他在品牌更名為 Grab 後，迅速推出摩托車外送與現金支付等高度在地化的功能，成功在東南亞市場「反收購」Uber，並於今日發動 Grab 併購 foodpanda 的重大戰略。
解密「拿督女婿」：政商權力核心的通行證
除了顯赫家世，陳炳耀的姻親背景同樣位處權力核心。他的妻子 Chloe Tong 為馬來西亞「拿督」之女。「拿督」（Dato）是馬來西亞王室封賜的勳銜，地位約相當於台灣的國策顧問或受領總統勳章之賢達。
身兼「拿督之子」與「拿督女婿」的雙重身份，讓陳炳耀在處理複雜的區域監管與跨國併購時，擁有極強的信用背書與政商網絡。然而，這層光環並未掩蓋他的勤奮。對他而言，這場關於規模與數據的競賽才剛開始，隨著 foodpanda 納入版圖，這位曾跑過外送的豪門子弟，正帶領 Grab 邁向全方位「超級 App」的巔峰。
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陳炳耀的故事並非起於豪華辦公室，而是源自哈佛商學院課堂間的靈光乍現。當時，他與同學陳慧玲（Tan Hooi Ling）討論家鄉馬來西亞的痛點，發現「叫車」極度不便且安全堪慮，尤其是女性乘客常面臨被繞路或面臨安全威脅。
這對哈佛戰友決定聯手解決這個問題，他們在哈佛創業競賽中提出了 「MyTeksi」 計畫（Grab 的前身）並奪下亞軍。即便陳炳耀身為「陳唱摩多（TCIL）」家族接班人，他的父親陳興洲卻極力反對這項計畫，甚至威脅要斷絕金援。最終，他是靠著祖母提供的創業基金，才讓這台「我的計程車」在 2012 年正式上路。
為了在與全球巨頭 Uber 的競爭中勝出，陳炳耀深知「數據無法反映街頭的真實溫度」。在公司規模擴張之際，他並未躲在冷氣房看報表，而是親自跑外送、當打工仔，甚至與司機在茶水間蹲點聊天。
他曾表示，唯有親自穿上制服送餐，才能體會外送員在暴雨中導航的焦慮，以及軟體介面在顛簸路段上的不便。這種「打工仔 CEO」的風格，讓他在品牌更名為 Grab 後，迅速推出摩托車外送與現金支付等高度在地化的功能，成功在東南亞市場「反收購」Uber，並於今日發動 Grab 併購 foodpanda 的重大戰略。
除了顯赫家世，陳炳耀的姻親背景同樣位處權力核心。他的妻子 Chloe Tong 為馬來西亞「拿督」之女。「拿督」（Dato）是馬來西亞王室封賜的勳銜，地位約相當於台灣的國策顧問或受領總統勳章之賢達。
身兼「拿督之子」與「拿督女婿」的雙重身份，讓陳炳耀在處理複雜的區域監管與跨國併購時，擁有極強的信用背書與政商網絡。然而，這層光環並未掩蓋他的勤奮。對他而言，這場關於規模與數據的競賽才剛開始，隨著 foodpanda 納入版圖，這位曾跑過外送的豪門子弟，正帶領 Grab 邁向全方位「超級 App」的巔峰。
- 年紀：1982 年生，現年約 44 歲。
- 學歷：哈佛商學院（HBS）工商管理碩士。
- 經歷：
- Grab 共同創辦人兼執行長。
- 2012 年創立 Grab 前身「MyTeksi」。
- 曾親自擔任 Grab 外送員與第一線服務人員進行市場測試。
- Grab 共同創辦人兼執行長。
- 家庭狀況與背景：
- 富三代：出身馬來西亞汽車巨頭「陳唱摩多」家族。
- 拿督之子：父親陳興洲為「拿督」，現任陳唱摩多執行主席。
- 拿督女婿：妻子 Chloe Tong 為馬來西亞拿督之女。
- 背景註解：「拿督」為馬來西亞榮譽勳銜，地位約相當於台灣受領總統勳章之社會賢達。
- 富三代：出身馬來西亞汽車巨頭「陳唱摩多」家族。