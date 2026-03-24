我是廣告 請繼續往下閱讀

Grab收購foodpanda台灣！「綠色制服」台灣人手一件原因曝

▲不少台灣旅客到東南亞旅遊，回台後特地上網訂購Grab司機的制服當紀念品。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

Grab進軍台灣外送市場！2026年下半年完成交易

▲Grab昨（23）日宣布，將以現金6億美元收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣業務，正式進軍台灣市場。（圖／美聯社／達志影像）

東南亞超級APP「Grab」宣布以6億美元收購foodpanda台灣，預計2026年下半年完成，正式跨足東南亞以外版圖，震撼外送市場。除了Grab進軍台灣市場可能帶來的服務，也有人提到另一個有趣的Grab制服文化，許多台灣人早在此之前就入手一件，原因是認為外套兼具機能與設計感，且穿著後在東南亞旅遊能提升在地融入感，甚至會受到工作人員更友善的對待，形成另類旅遊現象，引起一陣熱議。不少台灣旅客過去到東南亞旅遊時，都曾使用Grab叫車或外送服務，為此留下深刻的印象，甚至還把Grab當作旅遊特色，回台後特地上網訂購Grab司機的制服當紀念品。而收購消息曝光後，很多網友認為Grab可能也會跟著來台服務，「這件綠色Grab超帥外套不用找泰國代購，很快台灣馬路上就會流通。」有人好奇提問，非員工為何會想買Grab制服，「你就等他來加入外送，就有免費的，還要用錢買這個幹嘛？」對此，有有內行人解釋，「Grab的車縫版外套跟台灣目前外送平台的不太一樣，做工跟版型蠻講究的，所以台灣還沒有Grab之前會有人想買」，表示Grab外套具備防風、防水與保暖功能，兼具實用與造型感。另外，過去也曾有創作者拍攝影片，表示若到東南亞旅遊擔心被當觀光客，只要身穿Grab外套出門，即可完美融入當地環境。也有人分享，出國身穿Grab外套跑景點時，工作人員都特別熱情跟溫暖，路上碰到Grab司機還會跟互相打招呼，只不過回飯店時常被誤認為外送員而被攔下，「一件衣服兩樣情。」Grab昨（23）日宣布，將以現金6億美元收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣業務，正式進軍台灣市場，這也是Grab自2012年成立以來，首次跨出東南亞版圖，台灣將成為第9個營運市場。不過交易仍須經公平會審核通過，預計於2026年下半年完成交割，在此期間相關服務與營運將維持正常運作，不受影響。目前Grab已在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸及柬埔寨等8個國家營運，服務範圍涵蓋超過500座城市，業務內容除外送外，也包含快遞、金融支付、保險與廣告等多元功能。