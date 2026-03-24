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有「百億賭王」稱號的林秉文，先前涉入郭哲敏「88會館」地下匯兌及洗錢案，前（2023）年被依違反《銀行法》等罪嫌起訴。案件爆發後，林秉文潛逃出境遭到通緝。怎料，卻傳出於昨（23日）在柬埔寨遭到槍殺身亡的消息，刑事局國際科也間接證實此消息，最新回應曝光。對此，刑事局國際科也做出回應，表示相關案情細節，柬埔寨警方目前尚待調查。另刑事局駐胡志明市聯絡官與駐胡志明市辦事處共同協助家屬處理後續事宜。回顧整起案件，「88會館」百億洗錢案主嫌郭哲敏，靠著線上博弈狂撈35億元，更操控地下匯兌經手高達218億元資金，海撈一共37億元，一審遭重判11年8月。而檢警深入追查發現，「PGTalk」負責人林秉文也涉及其中，涉嫌利用第三方支付替詐團洗錢，於2023年2月遭檢方起訴。然而，林秉文以300萬元交保後，未限制出境、出海，2023年被傳喚出庭時也並未消失，直至2024年10月突「神隱」，一查才發現棄保潛逃至海外。不僅如此，林秉文遭到通緝後仍持續在個人臉書上發文，稱自己逃亡並非司法問題，而是有私事要處理。如今傳出身亡消息，再度掀起討論。