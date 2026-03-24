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▲林秉文（右）過去曾出面幫助澎恰恰（左）處理債務。（圖／PG Talk提供）

假球案關鍵人物 曾助澎恰恰處理債務

博弈事業起飛 曾創單日贏1億紀錄

有「百億賭王」之稱的林秉文，因涉入地下匯兌與洗錢案件遭檢方起訴並通緝，先前傳出潛逃海外，如今再爆震撼消息，根據《TVBS新聞網》報導，他於昨（23）日深夜在柬埔寨西港遭槍擊身亡，刑事局國際科也間接證實此消息，柬埔寨當地警方仍在釐清案情，消息一出，這名過去曾幫助澎恰恰償還2.4億債務，更曾威逼利誘中華職棒球員打假球的「百億賭王」案件，再次引發社會高度關注。根據《TVBS新聞網》報導，林秉文因涉嫌協助「88會館」負責人透過第三方支付進行地下匯兌與資金流轉，於2023年遭新北地檢署依《銀行法》提起公訴，案件爆發後他一度傳出行蹤不明，外界普遍認為已潛逃海外，甚至曾被指現身美國洛杉磯，此次傳出在柬埔寨遭槍殺，更讓整起案件增添疑點。林秉文過去爭議不斷，曾是2008年中華職棒假球案的重要人物之一，涉及威脅、利誘球員打假球，對台灣職棒環境造成重大衝擊，2013年服刑出獄後，他轉以企業家身分活躍，並曾替藝人澎恰恰處理高達2.4億元債務，一度被視為「翻身成功」的代表人物。出身三蘆地區的林秉文，早年即涉足博弈產業，並在多國拓展事業版圖，他自稱年輕時性格敢衝敢賭，曾創下一天內贏得新台幣1億元的紀錄，因此被外界稱為「博弈大亨」，不過其行事風格也屢次引發爭議，評價兩極。目前關於林秉文在柬埔寨遭槍殺的消息，仍停留在傳聞階段，尚未獲得台灣或當地官方單位證實，是否真如傳聞所述，仍有待進一步調查釐清，隨著事件持續發酵，其過往爭議與跨國活動背景，也讓外界關注後續發展。