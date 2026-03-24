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馬英九基金會昨晚發出聲明，執行長戴遐齡稱，有關本會前員工蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。本會已委請律師針對本會之前發生之嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。蕭旭岑今親上火線，稱從昨晚到今早，有很多不分黨派、不同立場的好朋友來關心、相信他的為人、清白。這件事情發生到現在，還是用匿名謊話的方式在傷害他本人、傷害制度、傷害國民黨。蕭旭岑說，這陣子之所以沒有積極回應，主要是兩個原因。第一，現在有許多更重要的事情，包含能源以及未來整體台灣發展方向的問題，都需要關心。他不希望基金會內部風波影響到國民黨，影響到鄭麗文主席。蕭旭岑續道，他永遠感謝馬英九前總統的栽培，對他有恩，所以因此即使他會遭到一些誤解，也會願意繼續維護馬總統和馬家。但是這並不代表有人可以利用這一點，不斷地對他進行瘋狂的抹黑跟打擊，試圖影響到國民黨、兩岸關係。「我昨天已經說了，我在政壇以來一向清清白白，我從總統府以來從來沒有經手過錢，所以請問有什麼財政紀律的問題，我也非常的好奇。」蕭旭岑說，據他了解，目前馬英九基金會的執行長也還沒經過董事會任命，想請董事會深入了解到底有什麼問題，這也會還他公道。他必須要再次的強調，涉及到清白、名聲，「我一定捍衛到底。」蕭旭岑強調，若有心人士想要藉此破壞兩岸關係，影響兩岸和平，影響兩岸青年交流，他一定對抗到底。鄭麗文主席昨天有說，他會盡全力的保護黨員、保護幹部，希望真心愛護國民黨、真心保護馬總統的人不要親痛仇快。謝謝大家。蕭旭岑也說，自己請辭執行長，去年2月24號的董事會通過王光慈擔任執行長，那他繼續擔任首席執行長來協助馬英九基金會的業務推展，這是董事會通過的，所以不明白為什麼上禮拜有這個聲明稿將王光慈貶低為前員工，這非常可笑。蕭旭岑強調，一切都是經過董事會的同意，當初也是經過馬英九前總統的同意。