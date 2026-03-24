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患者難單靠藥物治療 治療1個月可行走

冠狀動脈痙攣3類人風險高 及早介入降風險

一名59歲個案過去並無明顯心血管疾病病史，僅長期有抽菸習慣，卻在半年內「四度陷入心跳停止」的生死關頭。自去年底起，病患曾兩度因到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，經醫師緊急處置，並執行手術後，恢復良好，脫離猝死威脅。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽說，個案原本因疑似房室傳導阻滯，裝置心臟節律器出院。但近期心跳驟停再度OHCA，緊急送抵急診，情況十分危急。立即啟動院內葉克膜輔助CPR（ECPR）機制，於數分鐘內完成葉克膜裝置，穩定生命徵象。心臟功能室主任葉冠宏也檢視心電圖動態變化，並考量半年內多次心跳停止的病史，安排心導管誘發測試，最終抽絲剝繭確診為罕見且嚴重的「雙側冠狀動脈痙攣」，造成冠脈劇烈收縮、血流瞬間減少甚至中斷，進而誘發致命心律不整與心跳停止。給予抗痙攣藥物治療後，病人一度轉危為安並成功移除葉克膜，未料住院期間仍再度發生心跳停止，需再次即時搶救與二度葉克膜緊急裝機。葉冠宏提到，冠狀動脈痙攣普遍以藥物治療為主，但因病患病況嚴重，無法單靠藥物控制。為徹底降低再發風險，由心血管內、外科與胸腔外科多團隊合作，先後放置冠狀動脈支架，避免病發時血管攣縮導致缺氧；植入心臟去顫器裝置，在偵測到異常心室顫動時，自動發出電流刺激，以恢復正常心律。另外，因交感神經系統控制心跳與血壓，阻斷胸交感神經會降低心臟的交感神經張力，也安排胸腔外科執行胸腔交感神經燒灼阻斷手術，降低發作風險並搭配藥物持續控制病情。術後，病人恢復良好，1個月後已能行走自如，順利脫離猝死威脅，回到正常生活。病患也在出院後下定決心戒菸。葉冠宏指出，常見的冠狀動脈疾病包括動脈硬化與血管阻塞，而「冠狀動脈痙攣」則是血管抽筋，為血管突然且劇烈收縮，使血流瞬間減少甚至中斷，可能引發嚴重心律不整，甚至導致心跳停止。臨床觀察顯示，冠狀動脈痙攣多與多重因素相關，包括高血壓、高血脂、糖尿病等三高族群風險較高，同時也與自律神經失衡有關，特別是交感神經過度活化，容易造成血管異常收縮。葉冠宏進一步說明，部分病人在發作前可能出現胸悶、胸痛、心悸或冒冷汗等症狀，也有病人如洪先生ㄧ般，一旦發作馬上併發嚴重心律不整直接導致猝死。因此臨床上需透過病史、心電圖變化、冠狀動脈攝影或心導管進行誘發測試等檢查綜合判斷，及早發現並介入治療，才能降低致命風險。徐展陽提醒，民眾若出現不明原因胸悶胸痛或突發心律不整，應儘速就醫接受心電圖、心導管等檢查，及早診斷與治療，才能有效降低猝死風險。徐展陽醫師也呼籲，規律運動、均衡飲食、控制三高並遠離菸害，守護心血管健康、避免走到心跳驟停。