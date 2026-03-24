天氣逐漸回暖，擾人的蚊蟲也開始變多，近期Threads上有網友表示，自己把家裡各種縫隙都封起來，窗戶也都密閉，但是不知道為什麼，家裡就是會出現一堆蚊子，經過他觀察，發現蚊子居然是從廚房的抽油煙機飛進來，他在油網上裝濾網防堵後，家中3個月沒有出現蚊子。
廚房飛進蚊子大軍 裝上濾網消失3個月
原PO在Threads發文表示，「我終於找到家裡出現蚊子的原因了」，原PO透露，之前把家中各種縫都封起來了，窗戶也都密閉，但不知道為什麼，家裡還是一堆蚊子，後來他才發現，廚房都會有蚊子飛出來，就懷疑蚊子是從抽油煙機飛進來。
所以原PO用濾網把油網的地方包起來，結果家裡的蚊子「消失3個月」，不過近期蚊子又出現了，結果是因為濾網上的蚊子太滿了，所以他又再換了一次濾網，在換濾網的時候，油網上還有蚊子的屍體，讓他驚呼「在濾網上面發現一堆死蚊子，好噁」。
一票苦主都有困擾 內行推薦逆止閥
許多人也有類似經驗，「我們家也是！有一次因為忘記換濾油網，過了有點久才想到要換，一拿下來發現上面黏了好多隻蚊子屍體，才發現原來家裡一直源源不絕的蚊子是從抽油煙機飛進來的！」「對耶，難怪我們家一直有蚊子」、「我家沒抽油煙機只有窗型冷氣，平常看不到蚊子，但是2點到5點之間會出現，晚上要起來打2次蚊子」、「還有分離式冷氣也會跑蚊子」。
另外有內行網友建議，可以在抽油煙機的風管裝「逆止閥」，就可以把蚊子阻絕在外，「裝一個逆止閥，蚊子就被擋在外面了」、「推薦安裝一個逆止風閥，這也是我去年買最對的東西之一，不只聞不到防火巷飄進來的異味，連時不時不知道從哪裡冒出來的蟑螂也消失了」。
資料來源：Threads
廚房飛進蚊子大軍 裝上濾網消失3個月
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所以原PO用濾網把油網的地方包起來，結果家裡的蚊子「消失3個月」，不過近期蚊子又出現了，結果是因為濾網上的蚊子太滿了，所以他又再換了一次濾網，在換濾網的時候，油網上還有蚊子的屍體，讓他驚呼「在濾網上面發現一堆死蚊子，好噁」。
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許多人也有類似經驗，「我們家也是！有一次因為忘記換濾油網，過了有點久才想到要換，一拿下來發現上面黏了好多隻蚊子屍體，才發現原來家裡一直源源不絕的蚊子是從抽油煙機飛進來的！」「對耶，難怪我們家一直有蚊子」、「我家沒抽油煙機只有窗型冷氣，平常看不到蚊子，但是2點到5點之間會出現，晚上要起來打2次蚊子」、「還有分離式冷氣也會跑蚊子」。
另外有內行網友建議，可以在抽油煙機的風管裝「逆止閥」，就可以把蚊子阻絕在外，「裝一個逆止閥，蚊子就被擋在外面了」、「推薦安裝一個逆止風閥，這也是我去年買最對的東西之一，不只聞不到防火巷飄進來的異味，連時不時不知道從哪裡冒出來的蟑螂也消失了」。