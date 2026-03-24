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▲張凌赫首次演將軍角色。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

張凌赫因古裝劇《逐玉》「武安侯」謝征一角人氣翻漲，不管是重傷被女主角救，還是在戰場上的英勇，與女主角的纏綿，都帥到讓人讚嘆的程度。這部戲不只在內娛紅，Threads上也有許多討論，有網友說，像張凌赫這樣的男人，才值得女孩們分手時哭上3個月，其他人都不值得，意外掀起一波正能量的感情觀討論，不過有人妙回，如果跟張凌赫分手，哭3輩子都不夠，讓全網笑瘋。張凌赫被形容為「濃顏系」男神，融合了少年感與英氣，尤其在《逐玉》中透過光影和妝造，與女主角的互動，讓他帥出新高度，Threads上也都在討論，有人說張凌赫根本是「顏霸」還喊話女孩們，「這男人才值得妳們分手後哭3個月！」沒想到引來許多網友贊同，「簡直是促進天然腦內啡」、「我是繞不出來了，就順從本心吧」、「甘願被他虐」，還有人說如果分手，哭3輩子都不夠，「怎麼會有分手的問題，我殺豬養他」、「這種男友分手我就不活了」。然而，張凌赫跨年時在湖南衛視帶來走秀表演，憑藉 190 公分的優越身高與宛如雕刻般的五官，將跨年舞台瞬間變身國際時裝周現場，身著高定黑色長款大衣，內搭極簡絲緞襯衫，隨著音樂節奏踩點而出，他每一步都彷彿走在觀眾的心尖上，該短片在YouTube上已經有79萬次的瀏覽量了，還有人說當時播放的歌曲〈Fast Cars & Superstars〉是「張凌赫進行曲」。