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民進黨佈局2026台北市長，行政院長鄭麗君遲未點頭，傳出黨內評估鄭麗君意願不高，民進黨立委沈伯洋出線機率高。對此，沈伯洋今（24）日表示，最終決定仍要看選對會結果，相信黨內會推出最強的人選；選對會成員、民進黨團幹事長莊瑞雄則笑稱，「你看我的臉，我準備幫他募款！」民進黨昨召開選對會，包含鄭麗君、沈伯洋，及有表態爭取的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，放入最終名單，不過，黨內評估鄭麗君意願不高，沈伯洋出線機率高。民進黨立法院黨團上午召開記者會，沈伯洋回應，從去年開始，一直以來都有民眾的推薦，以黨的責任，他們都是傾聽民意，這都是正常的流程，但最終的決定，在黨成熟的機制下，都是看選對會最終的結果，相信黨內會推出最強的人選。在旁的莊瑞雄笑稱，「他本人現在問不出什麼！你看我的臉，我準備幫他募款！」莊指出，民進黨提名，因涉及到「六都」，尤其是首都，當然是重中之重，大家也不用太急，因為上一次提名陳時中是7月10日、桃園更晚，各政黨來看，六都各政黨人選，不會是阿貓阿狗，一定都是強棒。莊瑞雄也讚沈有內涵、顏值，「如果真的是沈伯洋，其組競選團隊，會比別人都還要快，我們對他有期待！但本人都已經講得這麼保守了，我也不知道到底最後會是誰，大家拭目以待」。