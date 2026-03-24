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泰國普吉府驚傳外籍遊客死亡案件，一名曾登上英國實境節目的男子被發現陳屍排水溝內，詭異行蹤與離奇死因引發外界關注。綜合泰國媒體報導，這起事件發生於本月14日下午約2時，地點位於普吉府他朗縣承塔萊鎮邦濤一帶。一名緬甸籍工人發現水溝內有男性遺體後報警，警方到場確認死者為32歲英國男子喬丹・萊特（Jordan Wright），曾參與實境節目《The Only Way Is Essex》。警方、法醫與鑑識人員隨後進行初步調查，死者身上未發現明顯外力傷痕，暫時排除他殺可能。現場亦發現一張飯店房卡，證實他曾入住附近一間酒店，相關證物已帶回檢驗。據了解，死者先前被通報失聯，原因是下榻飯店多次無法聯繫上他。調查顯示，他於去年12月3日搭乘卡達航空QR828航班抵達曼谷，原訂停留至5月31日。監視器畫面顯示，他曾獨自辦理入住並在飯店內多次活動。警方進一步指出，12日深夜約11時25分，死者突然離開飯店，前往附近一處尚未完工的工地，並進入一條深約1.6公尺的排水溝。由於溝深接近2公尺，加上夜間光線昏暗，研判其一旦跌入後難以自行爬出。目前案件仍在調查中，警方不排除死者當時精神狀態異常導致意外發生，將持續蒐證並等待完整法醫報告釐清死因。整起事件也再度提醒旅客，夜間外出與陌生環境行動須格外謹慎，以免發生憾事。