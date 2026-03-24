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台北股市今（24）日走勢震盪，開盤上漲340.39點、來到33062.89點，隨後在台積電的走低之下，指數跳水翻黑，不過10點過後有低接買盤挹注，指數再度翻紅。中小型股相對疲軟，櫃買指數開盤上漲1.14點、來到318.16點，隨後跳水翻黑，並且賣壓未減，上午10點25分仍在盤下震盪。影響指數走勢的就是權王台積電，今日以1850元開出，上漲40元，盤中一度遇壓翻黑，來到1800元，不過隨後有買單搶進，再度站回盤上。今日資金聚焦在非電族群，盤中表現最強勁的是居家概念股，類股指數上漲逾1%；橡膠族群也同樣上漲逾1%，正新上漲逾2%，南港上漲逾1%。記憶體族群成為提款對象，旺宏被打到跌停價134元，華邦電下跌逾6%南亞科下跌逾5%。