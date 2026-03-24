春暖花開，台中勤美洲際酒店端出全新餐飲力作「洲際黑標甄選名饌_漢堡」，以精緻手法重新詮釋經典舒適料理。勤美洲際酒店說，這不僅是一款漢堡，更承載「洲際黑標甄選名饌」之名，象徵酒店對料理工藝與風味表現的最高標竿。
「InterContinental Black Label Signature」並非單純為一道料理命名，而是洲際酒店所制定的一項餐飲標準——一項品牌願意以洲際之名背書的味覺認證。唯有在食材選擇、烹調工藝與風味結構上，皆達到品牌所定義的「味覺成熟度（Flavor Maturity）」，並能於不同餐飲場景中穩定呈現風味深度的料理，方能獲得此項標誌。
在此理念之下，台中勤美洲際酒店西餐行政主廚 Chef David Chauveau 以經典漢堡為創作載體，透過東西融合的料理哲學重新演繹，打造出「洲際黑標甄選名饌 漢堡」。對 Chef David 而言，一道成熟的料理，不在於元素的繁複，而在於風味之間是否達到精準且協和的平衡。
Chef David選用美國頂級牛肉結合宜蘭鴨胸，構築漢堡肉的核心結構。牛肉帶來紮實濃郁的肉香，鴨胸則增添細緻而深沉的脂香，使整體風味更具層次與深度。為進一步提升風味表現，Chef David 融入主廚特製醬汁，以海鮮醬為靈感基底，結合無酒精威士忌香氣，細膩提升肉質層次，入口是煙燻溫潤、鮮味深度與柔和甜韻交織，形塑出極具辨識度的香氣結構，使每一口皆層層遞進。
此外，再搭配細火慢炒的焦糖洋蔥與帶有堅果香氣的艾曼塔起司，夾入手工製作的布里歐修麵包之中，整體風味在鹹香、甜潤與乳香之間取得精準平衡。看似經典的漢堡，實則於食材比例與烹調工藝之間，展現出洲際黑標所追求的「味覺成熟度」，亦為品牌精神的具體體現，現已於葉與藤 Leaves & Vines 及客房餐飲服務同步供應。更多餐飲資訊與線上訂位，請造訪：https://taichungic.com/
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Chef David選用美國頂級牛肉結合宜蘭鴨胸，構築漢堡肉的核心結構。牛肉帶來紮實濃郁的肉香，鴨胸則增添細緻而深沉的脂香，使整體風味更具層次與深度。為進一步提升風味表現，Chef David 融入主廚特製醬汁，以海鮮醬為靈感基底，結合無酒精威士忌香氣，細膩提升肉質層次，入口是煙燻溫潤、鮮味深度與柔和甜韻交織，形塑出極具辨識度的香氣結構，使每一口皆層層遞進。