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洛杉磯湖人隊今日客場挑戰底特律活塞，雙方激戰至最後一刻，湖人終場以遺憾落敗，無緣十連勝。儘管球隊吞下敗仗，但當家球星詹姆斯（LeBron James）在比賽中展現的轉型與無私打法，依然成為賽後的討論焦點。本場比賽，詹姆斯出戰38分鐘，全場僅出手10次命中4球（三分球2投1中），外加罰球3投3中，繳出的「準大三元」數據。值得注意的是，詹姆斯在上半場甚至出現「一分未得」的罕見情況。賽後談及自己出手次數減少且上半場掛蛋的話題，詹姆斯表現得十分淡定：「這就是我為球隊所要承擔的角色。為了贏得比賽，我必須扮演好這個角色。比賽就是這樣。」他強調，隨著球季推進，他更傾向於優先帶動隊友，而非盲目個人得分。面對這場惜敗，詹姆斯認為球隊近期的心理素質值得肯定。他指出：「關鍵在於我們的心態。最近幾場比賽我們曾一度大幅落後，也曾大幅領先，對手打出攻勢時我們能夠保持韌性並實現逆轉。」詹姆斯提到，今晚在活塞主場面對一支準備充分的強隊，雖然湖人因漫長的客場之旅略顯疲態並陷入落後，但最後關頭能將分差縮小到僅剩1分，證明了球隊的韌性，「這正是值得期待的地方。」湖人總教練雷迪克（JJ Redick）在賽後受訪時，也特別為詹姆斯的表現緩頰。當被問及詹姆斯上半場零得分的表現時，雷迪克表示：「我覺得他打了一場非常無私的比賽。」雷迪克進一步解釋：「我們為他設計了一些戰術，他做得非常好。他沒有只著眼於得分，而是像往常一樣做出了正確的選擇，最終拿到了10次助攻。他始終是球場上的大腦，這對團隊運作至關重要。」