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民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒2個月，她今（24）日半夜開直播爆哭，情緒激動引外界關注，值得注意的是，她在直播過程中一度提到「新竹市長高虹安就拿了700萬」，政治評論員吳靜怡對此就指出，這句話恐怕引爆政治獻金案外案！吳靜怡更狠酸：「大查帳才能救柯文哲，小草，要清醒！其他人不清不白，阿北就清清白白。」李貞秀半夜直播除提到自己在立法院的遭遇，爆哭稱「公道自在人心」，並爆哭說自己「就是真性情」，她也講到自己去聽前黨主席柯文哲的庭訊，她聽了才知道「光新竹市市長高虹安就拿了柯文哲700萬，我也是聽了庭訊才知道」，就這句話引吳靜怡質疑：「民眾黨應該不只高虹安拿了700萬，一定有更多人拿了柯文哲的現金？陳智菡行銷宣傳費用都沒拿嗎？網軍側翼媒體的錢哪裡來？」吳靜怡質疑後，接著更狠酸：「小草如果要拯救柯文哲，就是叫拿錢的人把錢吐出來！畢竟，阿北都沒有把錢放自己口袋！吐出來越多，阿北判刑就會越輕，想要清清白白，就是誰拿走了柯文哲的錢，全部都拿出來！！！大查帳才能救柯文哲，小草，要清醒！其他人不清不白，阿北就清清白白。」而針對李貞秀爆哭又爆料，不少網友也在吳靜怡發文底下表示：「不愧是焦土戰的核心」、「民眾黨的內亂比博恩的脫口秀還精彩」、「民眾黨真的是一個極其荒謬的黨」、「又是為了模糊焦點」、「網內互打」、「真的是不知道什麼該講、什麼不該講」等。