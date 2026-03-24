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虎航昨日開始出現大規模航班延誤，台灣虎航表示，因為昨（23）預計在下午1點40分從桃園起飛到福岡的航班，考量油量限制規定，先轉降大阪關西機場加油再飛福岡。惟後續航班卻遇到機場宵禁導致無法取得飛行許可，因此導致其他航班延誤，今共有10架次異動，不少搭乘虎航的旅客在社群上哀嚎不便。台灣虎航表示，昨天IT720自桃園出發至福岡航班，因落地時遭遇不穩定進場，在福岡機場執行重飛後，因考量油量限制規定，故依照程序轉降大阪關西機場進行加油後再飛福岡。原定下午4點55分抵達的航班，延後到晚間6點02分才降落。不過，後續因遭遇福岡機場宵禁，導致從原本預計在下午5點55分，從福岡起飛到台北的IT721航班無法取得起飛許可。台灣虎航表示，提供IT721旅客定額補貼住宿費及餐食，對此造成旅客的不便，台灣虎航致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。不少旅客抱怨，一上機沒多久又得下機，並且僅有發放500日圓（約台幣300元）餐券及15000日圓（約台幣3000元），不只餐廳已經關門，更是找不到飯店住宿。相關航班異動延續到今天，包含飛名古屋、福島、岡山、普吉島、大阪關西、沖繩等地10航班，最常延誤時間達5小時。