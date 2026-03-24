饗賓集團旗下「饗食天堂」推出春季新菜色，以「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」為主題，一口氣推出多道肉類料理，包含和牛做成的和牛壽喜燒、和牛可樂餅等，還有唐揚牛肉佐莎莎醬、茄汁慢燉牛肉丸等。饗食天堂餐價位最低為平日下午餐758元+10%，最高為假日晚餐1128 元+10%。
肉食主義者看過來！「饗食天堂」此次「大口吃肉狂歡派對 Show me the meat」，一口氣推出10道肉類佳餚。最驚喜是和牛料理，包含現煮入鍋、醬汁醇厚溫潤的「和牛壽喜燒」，以及外酥內嫩、奶香濃厚的「和牛可樂餅」，日式料理中還包含有「松露魚卵綴牛肉玉子燒」、「壽喜牛壽司」、「唐揚牛肉佐莎莎醬」。
西式風味則有「時蔬牛板腱佐蘿勒紅酒醬」、「茄汁慢燉牛肉丸」、「彩蔬牛肉油醋沙拉」，更有「左宗棠雞」與「櫻花蝦牛肉炒飯」共10道。
其中時蔬牛板腱佐羅勒紅酒醬為平假日午餐、晚餐供應；茄汁慢燉牛肉丸限定平假日下午餐供應，其餘新菜全餐期皆可享用，等於每人最低平日下午餐758元+10%，就能享有和牛吃到飽。
🟡饗食天堂餐價：
▪️平日午餐928元+10%、下午餐758元+10%、晚餐1028元+10%
▪️假日午餐1028+10%、下午餐928元+10%、晚餐1128 元+10%
台北喜來登「十二廚」 平日午餐及下午茶享四人同行一人免費
台北喜來登大飯店登宣布，吃到飽餐廳「十二廚」於即日起至4月30日的平日午餐及下午茶時段，享「四人同行一人免費」之優惠。平日下午茶每位成人990元+10%，折扣後等於平均每人只要842元，就能享有牛排、各式海鮮、生魚片、甜點等豐盛料理吃到飽。另外，還於假日下午茶加碼有松葉蟹無限供應，優惠到4月26日，加值不加價。
十二廚推出春季優惠，即日起至4月30日的平日午餐及下午茶時段，將有「四人同行一人免費」禮遇。餐檯上菜色包含現切爐烤牛排、印度特色料理、各式異國美饌、現點現做麵食、海港直送生猛海產、生魚片及時令特色料理，更有數款寒舍招牌甜點通通都能吃到飽。台北喜來登提醒，優惠組數有限，敬請提前透過官網線上預訂。
資訊來源：饗食天堂、台北喜來登大飯店登
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其中時蔬牛板腱佐羅勒紅酒醬為平假日午餐、晚餐供應；茄汁慢燉牛肉丸限定平假日下午餐供應，其餘新菜全餐期皆可享用，等於每人最低平日下午餐758元+10%，就能享有和牛吃到飽。
🟡饗食天堂餐價：
▪️平日午餐928元+10%、下午餐758元+10%、晚餐1028元+10%
▪️假日午餐1028+10%、下午餐928元+10%、晚餐1128 元+10%
台北喜來登大飯店登宣布，吃到飽餐廳「十二廚」於即日起至4月30日的平日午餐及下午茶時段，享「四人同行一人免費」之優惠。平日下午茶每位成人990元+10%，折扣後等於平均每人只要842元，就能享有牛排、各式海鮮、生魚片、甜點等豐盛料理吃到飽。另外，還於假日下午茶加碼有松葉蟹無限供應，優惠到4月26日，加值不加價。
十二廚推出春季優惠，即日起至4月30日的平日午餐及下午茶時段，將有「四人同行一人免費」禮遇。餐檯上菜色包含現切爐烤牛排、印度特色料理、各式異國美饌、現點現做麵食、海港直送生猛海產、生魚片及時令特色料理，更有數款寒舍招牌甜點通通都能吃到飽。台北喜來登提醒，優惠組數有限，敬請提前透過官網線上預訂。
資訊來源：饗食天堂、台北喜來登大飯店登