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國民黨副主席蕭旭岑近日捲入馬英九基金會人事風波，昨再遭指控違反財政紀律將移送司法機關，如今更被爆出背後是馬英九指使國安會前秘書長金溥聰處理。蕭旭岑今親上火線，表示汙衊人格、聲譽，都會採取法律行動，至於遭控薪水咋舌的部分，他則解釋當初是馬英九跟他說薪水不能低於總統府待遇，到今天都沒變過，「這有什麼問題嗎？」他也強調「金溥聰是我的老長官，凡事留一線，他參與的細節你們要問他」馬英九基金會昨晚發出聲明，執行長戴遐齡稱，有關本會前員工蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。本會已委請律師針對本會之前發生之嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。《鏡週刊》今也報導指出，馬辦人事異動，是金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬英九掌握近年有人利用「馬辦」名義「在中國做了不該做的事」蕭旭岑今親上火線，稱自己在政壇一向清清白白，從總統府以來從沒經手過錢，所以有什麼財政紀律的問題，「我也非常好奇」；他也痛斥匿名人士用下三濫手法，他這幾年都是做兩岸青年交流，不涉及任何利益，這也是馬英九的理念。針對被爆出2月25日在辦公室爆發衝突，蕭旭岑說2月25號那天，細節也就不再去贅述了，反正請辭並不代表有什麼不法，而是基於保護馬總統做了這個決定，但並不代表有心人士可以不斷地利用這一點去無限上綱，去攻擊他。蕭旭岑說，對於任何誣衊他的人格、聲譽，都會採取法律行動。針對有匿名人士質疑蕭旭岑薪水令人咋舌，蕭旭岑回應，他的薪水是2019年到馬英九基金會時，馬英九親口說，絕對不能低於在總統府的待遇，他領這個薪水到今天都沒變過，所以令人咋舌不知是爆料人士自己的觀感還是怎樣，「我覺得非常可笑？這有什麼問題嗎？這完全蔑視董事會的說法」。蕭旭岑也嗆，星期五就要開董事會了，既然有週刊爆料馬英九前總統又掌握到什麼，想請董事們請叫馬英九，到底他怎麼認為這件事，所謂有沒有掌握什麼東西？蕭旭岑怎麼樣，請董事們去問就可以真相大白。不過面對媒體詢問金溥聰的事情，蕭旭岑僅重申「我想金溥聰是我的老長官，凡是留一線，他參與的細節你們要去問他。」