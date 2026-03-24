民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部與陸委會質疑其參選資格不符規定，內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正拒絕在立院接受李貞秀質詢。國民黨議員鍾小平日前爆料他的中配樁腳成功放棄了中國籍，回中國還要用台胞證。李貞秀昨日在立法院內政委員會上脫口大罵鍾小平「是狗、不配當人」，引發爭議。對此，李貞秀今（24）日痛批表示，鍾小平的錯誤訊息，不只是造成她的困擾，也造成整個中配群體的困擾，鍾小平才應該道歉。
李貞秀今日受訪表示，她要呼籲鍾小平必須慎重地道歉。他身為一個民意代表，公然利用他的話語權上平台造謠。他誤導所有的人，讓大家誤會，不管是把所有的箭靶導向她之外。因為他的造謠，「他的錯誤訊息，不只是造成我李貞秀個人的困擾，也造成我們整個中配群體的困擾」，甚至還有五個村里長，全部也都因為這樣的身份問題，被執政黨在打壓的時候。可是他身為民意代表，他沒有查證給出錯誤的訊息。希望他為這件事情造謠道歉。
李貞秀說，昨天實際上國民黨的委員也有在立法院內政委員會親自質詢邱垂正，邱垂正再一次嚴正地證實了，到目前為止、到今天為止，全台灣沒有任何一個中配放棄國籍成功過。事實證明，鍾小平的資訊是錯的。不管他是有心或是誤會，或者是他就是要造謠，不管是身為民意代表，或者就算他作為一個「人」，他都必須出來跟我道歉，跟所有國人大眾道歉，他給的錯誤訊息。
針對罵鍾小平是狗，李貞秀說，她沒有指著他的名罵，那是因為不想講他的名字，她認為說講他的名字「我是不屑講他的名字的」，「就像他講的『狗也很可愛』呀。我不會跟他道歉。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
李貞秀說，昨天實際上國民黨的委員也有在立法院內政委員會親自質詢邱垂正，邱垂正再一次嚴正地證實了，到目前為止、到今天為止，全台灣沒有任何一個中配放棄國籍成功過。事實證明，鍾小平的資訊是錯的。不管他是有心或是誤會，或者是他就是要造謠，不管是身為民意代表，或者就算他作為一個「人」，他都必須出來跟我道歉，跟所有國人大眾道歉，他給的錯誤訊息。
針對罵鍾小平是狗，李貞秀說，她沒有指著他的名罵，那是因為不想講他的名字，她認為說講他的名字「我是不屑講他的名字的」，「就像他講的『狗也很可愛』呀。我不會跟他道歉。」