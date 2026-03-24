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彰化縣員林市百果山20日爆發一起殺人棄屍案，33歲湯姓男子疑因捲入餵毒糾紛，遭人強行擄走後施以暴力報復，最終雙眼遭人挖去，慘死並棄屍山區。隨著案情持續釐清，涉案人供詞逐步曝光，其中主嫌妻子的說法，以及「挖眼削臉」的施暴細節，成為外界關注焦點。警方調查，31歲黃姓男子與死者透過網路認識後，指控曾在台中租屋處遭對方餵毒，導致身心不適，隨即向其58歲張姓舅舅求助。張男疑為替外甥出氣，於20日凌晨夥同43歲吳姓妻子及49歲友人吳男，前往台中將湯男押走，隨後從彰化埔心一路繞行至員林百果山區，並在偏僻山區對其施暴。該棄屍地點位於彰化與南投交界，早年因曾作為刑場而有「殺人坑」之稱，後改名為「待人坑」，地處偏遠、人煙稀少，如今再度成為命案現場，引發地方議論。張姓主嫌的吳姓妻子以3萬元交保後出面還原案發經過。她表示，整個過程中自己均留在車內，未實際參與衝突，當時僅聽到山區傳來激烈爭吵聲與死者哀號聲。怎料，過了一段時間後，同行友人返車竟說出「人死了」，讓她當場愣住。她稱，事前雖知兩人攜帶美工刀及擀麵棍下車「了解情況」，但從未想過兩人會真的痛下殺手，甚至發展為殘忍虐殺。檢警相驗發現，死者胸口遭利器刺擊為致命傷，臉部與眼部則遭多次攻擊，傷勢嚴重。由於張姓主嫌與吳姓男子目前均遭羈押禁見，對於關鍵施暴過程仍避重就輕，尤其外界關注的「挖眼削臉」行為，究竟由誰下手，兩人至今仍三緘其口，案情仍待進一步釐清。檢方預計於今（24）日進行解剖，以確認確切死因與傷勢形成過程，全案依殺人罪嫌持續偵辦中，後續不排除朝是否涉及凌虐等加重情節方向深入追查。