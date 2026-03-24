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新北市永和區一所國中近日傳出一起霸凌事件，有兩名學姊疑似不滿被說壞話，持鋁棒逼少女下跪後對其拳打腳踢，行徑令人髮指。影片被一旁其他圍觀學生拍下後上傳，瞬間引發討論。警方獲報後，已陸續通知10人到案說明，全案依《少事法》移送少年法庭處理。從影片中可見，一名少女跪在地板上，一旁疑似為「學姊」的兩名女子。其中一名金髮女子手持鋁棒，甩了少女一巴掌稱「我就想打你怎樣？」而後後方另一名黑髮女子則大罵：「為什麼要說我朋友壞話？」緊接著便對少女一陣狂打猛踢，甚至持手中的鋁棒朝其頭部攻擊，怒吼：「哭X小！」其餘圍觀男女擔心事態擴大，緊急上前阻止。影片被轉傳至社群網站Threads上後，大批網友紛紛怒批，「一群屁孩，不學好只會學那些有的沒的幹嘛，最後進監獄才在後悔」、「請傳給她爸媽們看他們女兒在學校做的好事」、「拿鋁棒打頭，這個是殺人未遂了吧？」轄區永和分局獲報後，已掌握涉案人身分並陸續通知10人到案說明，全案依《少年事件處理法》傷害、恐嚇、妨害自由以及公然侮辱等罪嫌移送少年法庭審理。對此，新北市教育局也做出回應，校方後續已完成校安通報，於22日陪同學生及家長報案，並持續提供必要關懷與協助；另已要求學校立即依校園霸凌防制準則啟動相關處理程序，並配合警方調查，待事實釐清後依校規妥處，對於任何學生暴力、羞辱或恐嚇等行為，絕不寬貸。