清明連假要來了！長達四天是春節後最長連假，7-11也推出清明連假優惠搶攻商機，APP行動隨時取有精品美式、精品拿鐵買7送7，門市還有霜淇淋、思樂冰第2件10元，哈根達斯指定冰品買4送4，滿額再折價，比半價更便宜；全家明（25）日有一日限定咖啡日優惠，寄杯特濃咖啡／單品咖啡都有10元多一杯優惠。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月1日至4月6日
門市購買指定12大類別商品，結帳金額滿222元立折20元，全店結帳滿1111元還可再享有限量維尼造型陶瓷盤、UNIDESIGN衛生紙一串、一匙靈抗菌EX極效抗病毒洗衣精好禮三選一兌換券；滿1711元可再獲得OPENPOINT點數150點（每會員限3次）。
若購買4月1日起推出的白沙屯媽祖&大甲鎮瀾宮「媽祖庇佑隨取卡」，面額1711元（可消費1711元），加贈OPENPOINT點數200點，回饋超過11%，搭配商品購買折上折更划算。
📍APP｜4月1日至4月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜4月1日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾風味飲系列指定冰飲任選18杯888元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶任選20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡／檸檬氣泡咖啡任選16杯888元，7折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選16杯888元，7折（原價80元、特價56元）
📍門市｜4月1日至4月6日
◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月3日至4月6日
◾思樂冰大杯／特大杯同規格第2件10元
◾雪淋霜／酷聖霜霜淇淋全口味第二件10元
📍門市｜4月10日至4月14日
◾指定哈根達斯雪糕買4送4
7-11沒開玩笑！4/1愚人節開賣原味香腸
7-11門市自4月1日起於全台熱食自助區推出單支「原味香腸(售價42元)」使用本土優質豬肉製作，肉質鮮甜紮實、肥瘦比例適中。即日起至4月14日大亨堡全系列，熱狗與夾心麵包只要45元一組，4月1日至4月6日連假期間更推出熱狗、香腸、大亨堡任選第二件半價。
東山站、泰安綻國道服務區限定7-11門市，開賣「德式燻腸(售價38元)」與「德式燻腸堡(售價50元)」。
全家周三咖啡日！單品美式、單品拿鐵10元多一杯
全家則是在明（25）日限定推出咖啡日優惠，APP隨買跨店取上午10點開賣，大杯特濃咖啡／單品咖啡／阿里山極選綜合咖啡同品項10元多一杯。
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📍門市｜4月1日至4月6日
門市購買指定12大類別商品，結帳金額滿222元立折20元，全店結帳滿1111元還可再享有限量維尼造型陶瓷盤、UNIDESIGN衛生紙一串、一匙靈抗菌EX極效抗病毒洗衣精好禮三選一兌換券；滿1711元可再獲得OPENPOINT點數150點（每會員限3次）。
若購買4月1日起推出的白沙屯媽祖&大甲鎮瀾宮「媽祖庇佑隨取卡」，面額1711元（可消費1711元），加贈OPENPOINT點數200點，回饋超過11%，搭配商品購買折上折更划算。
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜4月1日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾風味飲系列指定冰飲任選18杯888元，6.5折（原價75元、特價49元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶任選20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡／檸檬氣泡咖啡任選16杯888元，7折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選16杯888元，7折（原價80元、特價56元）
📍門市｜4月1日至4月6日
◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月3日至4月6日
◾思樂冰大杯／特大杯同規格第2件10元
◾雪淋霜／酷聖霜霜淇淋全口味第二件10元
📍門市｜4月10日至4月14日
◾指定哈根達斯雪糕買4送4
7-11門市自4月1日起於全台熱食自助區推出單支「原味香腸(售價42元)」使用本土優質豬肉製作，肉質鮮甜紮實、肥瘦比例適中。即日起至4月14日大亨堡全系列，熱狗與夾心麵包只要45元一組，4月1日至4月6日連假期間更推出熱狗、香腸、大亨堡任選第二件半價。
東山站、泰安綻國道服務區限定7-11門市，開賣「德式燻腸(售價38元)」與「德式燻腸堡(售價50元)」。
全家則是在明（25）日限定推出咖啡日優惠，APP隨買跨店取上午10點開賣，大杯特濃咖啡／單品咖啡／阿里山極選綜合咖啡同品項10元多一杯。