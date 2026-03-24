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▲7-11「媽祖庇佑隨取卡」，面額1711元（可消費1711元），加贈OPENPOINT點數200點。（圖／7-11.com.tw）

▲7-11清明連假霜淇淋10元多吃一支。（圖／7-11.com.tw）

▲7-11門市自4月1日起於全台熱食自助區推出單支「原味香腸(售價42元)」。（圖／7-11.com.tw）

▲全家周三咖啡日，特濃咖啡／單品咖啡10元多一杯。（圖／全家www.family.com.tw）

清明連假要來了！長達四天是春節後最長連假，7-11也推出清明連假優惠搶攻商機，APP行動隨時取有精品美式、精品拿鐵買7送7，門市還有霜淇淋、思樂冰第2件10元，哈根達斯指定冰品買4送4，滿額再折價，比半價更便宜；全家明（25）日有一日限定咖啡日優惠，寄杯特濃咖啡／單品咖啡都有10元多一杯優惠。門市購買指定12大類別商品，結帳金額滿222元立折20元，全店結帳滿1111元還可再享有限量維尼造型陶瓷盤、UNIDESIGN衛生紙一串、一匙靈抗菌EX極效抗病毒洗衣精好禮三選一兌換券；滿1711元可再獲得OPENPOINT點數150點（每會員限3次）。若購買4月1日起推出的白沙屯媽祖&大甲鎮瀾宮「媽祖庇佑隨取卡」，面額1711元（可消費1711元），加贈OPENPOINT點數200點，回饋超過11%，搭配商品購買折上折更划算。◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）◾風味飲系列指定冰飲任選18杯888元，6.5折（原價75元、特價49元）◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶任選20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）◾西西里風檸檬咖啡／檸檬氣泡咖啡任選16杯888元，7折（原價80元、特價56元）◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選16杯888元，7折（原價80元、特價56元）◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾思樂冰大杯／特大杯同規格第2件10元◾雪淋霜／酷聖霜霜淇淋全口味第二件10元◾指定哈根達斯雪糕買4送47-11門市自4月1日起於全台熱食自助區推出單支「原味香腸(售價42元)」使用本土優質豬肉製作，肉質鮮甜紮實、肥瘦比例適中。即日起至4月14日大亨堡全系列，熱狗與夾心麵包只要45元一組，4月1日至4月6日連假期間更推出熱狗、香腸、大亨堡任選第二件半價。東山站、泰安綻國道服務區限定7-11門市，開賣「德式燻腸(售價38元)」與「德式燻腸堡(售價50元)」。全家則是在明（25）日限定推出咖啡日優惠，APP隨買跨店取上午10點開賣，大杯特濃咖啡／單品咖啡／阿里山極選綜合咖啡同品項10元多一杯。