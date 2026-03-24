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▲楊迪模仿張凌赫走秀。（圖／翻攝自YouTube 綜藝不下線）

張凌赫因陸劇《逐玉》爆紅，他在劇中飾演武安侯「謝征」，霸氣凜然的模樣圈粉無數，去年跨年時，張凌赫登上湖南衛視跨年晚會，40秒的走秀影片也隨之受到討論，截至目前已經有79萬次觀看，還有人說歌曲〈Fast Cars & Superstars〉是「張凌赫進行曲」，影片有毒根本停不下來。張凌赫去年跨年時在湖南衛視帶來走秀表演，憑藉 190 公分的優越身高與宛如雕刻般的五官，將跨年舞台瞬間變身國際時裝周現場，身著高定黑色長款大衣，內搭極簡絲緞襯衫，隨著音樂節奏踩點而出，他每一步都彷彿走在觀眾的心尖上，該短片在YouTube上已經有79萬次的瀏覽量了，還有人說當時播放的歌曲〈Fast Cars & Superstars〉是「張凌赫進行曲」。有趣的是，最近張凌赫和田曦薇一起上節目宣傳《逐玉》，主持人楊迪模仿張凌赫走秀，氣勢100分，卻把張凌赫給逗笑，楊迪還說，節目組剛開始妄想把張凌赫那套拿給他穿，完全忘記兩人相差20公分。