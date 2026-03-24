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總統賴清德近日表態重啟核電審查，傳聞係受到美國施壓導致政策大轉彎。台中市長盧秀燕表示，連她訪美前後都多次接獲美方關切用電議題，相信賴總統掌握的資料會比其他人還多。但她也表示，美方雖表達對台灣電力不足的憂心，認為恐影響到國安，但並未具體對她表示支持核電。盧秀燕今（24）日列席市議會定期會前受訪，她透露11天的訪美期間，美方不只一次主動談到台灣能源議題，美方對台灣的能源、電力問題表達關心，因為根據他們長期瞭解，台灣有電力不足的問題，恐影響到民生用電、產業用電，也會引起國安問題。盧秀燕說，早在她出訪前與美國友人互有往來，美方就主動表達過對台灣電力不足的擔憂，但並未具體表達支持核能。外傳賴清德的核能政策轉彎，係受到美方施壓。盧秀燕表示，「我不是當事人，我不知道」！她不清楚雙方如何接觸，但如果連她以及台灣其他政治圈的好朋友們，這幾年都接獲美方對台灣電力的憂心，相信賴清德身為國家領導人，美方應該與他討論過，掌握的資料也會比其他人多。