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民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒2個月，她昨晚間開直播爆哭，情緒激動引外界關注，值得注意的是，她在直播過程中一度提到「新竹市長高虹安就拿了700萬」。由於民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審將於週四宣判，李貞秀的言論引發民眾黨支持者炸鍋，李貞秀今（24）日出面致歉澄清，她是在法庭上聽了檢察官的一些指控，包括一些報章媒體的這些資訊，在情緒很混亂的狀態下，所以才說出口，並強調柯文哲所募得款項都用於黨務。李貞秀半夜直播除提到自己在立法院的遭遇，爆哭稱「公道自在人心」，並爆哭說自己「就是真性情」，她也講到自己去聽前黨主席柯文哲的庭訊，她聽了才知道「光新竹市市長高虹安就拿了柯文哲700萬，我也是聽了庭訊才知道」。李貞秀今日受訪，針對昨日直播落淚，她表示，她昨天只是因為忙完回去，習慣看了一下我的直播觀眾的回饋，因為很多都是老朋友，陪伴她一年多的朋友，看到好多好多的支持，她就開始又像上次立法院長韓國瑜鼓勵她一樣，就是被暖到了，「所以就... 我是說被打的時候我都不會怎麼樣，可是被暖到的時候就會很感恩，所以就會情緒收不住。」針對直播爆料「高虹安拿700萬」 ，李貞秀表示，這個是她要道歉的地方，她身為民意代表，做錯的事情就要道歉，因為這個事情，說實話真的很抱歉，對高虹安也很抱歉。「我要慎重再跟高市長再一次道歉」，就是因為昨天情緒很激動，然後因為又太多這一陣子一直被打壓，然後情緒失控的時候就是，就應該說情緒很激動，然後會... 包括我聽了很多次「聽審」，那也有很多的報導。所以是在情緒太激動的情況下，把所有的資訊有點混淆了，所以才會給出這麼一個數字。李貞秀再一次向高虹安道歉，「 然後如果有機會遇到高市長，我會再親自再跟他道歉一次。那也造成大家的困擾。這件事情是我要道歉。」她其實初衷是想要澄清，讓國人朋友知道，柯文哲創黨主席，他所有對黨的募款從來都是用於黨務，他沒有一分錢進到他的口袋。這是不管在任何群體跟任何的支持者，或是任何的反對者，在質疑的時候，她一直都是這樣子地努力地澄清。李貞秀重申，柯文哲所有的募款都是用於黨務，用於台灣民眾黨，用於台灣民眾黨的發展，用於台灣民眾黨的候選人。他沒有一絲一毫進到他個人的口袋。這是我的初衷。「但是因為資訊混淆錯誤造成高市長的困擾，我要再一次道歉。」