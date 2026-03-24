我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒2個月，她今（24）日凌晨開直播爆哭，情緒激動引外界關注，值得注意的是，她在直播過程中一度提到「新竹市長高虹安和柯文哲非親非故，就拿了700萬」，又掀起輿論熱議。直播中，李貞秀除自曝常常去聽前黨主席柯文哲庭訊，自己是死忠柯粉外，更爆料「柯文哲踩飛輪的300萬都拿去辦公室裝潢用了」、「妙天1000萬拿去籌辦智庫」、「柯文哲一點好處都沒拿到，難怪陳佩琪這麼生氣」等。李貞秀今凌晨直播一開始就爆哭，提到自己在立法院被人圍著罵的遭遇，她一回家看到網路上很多支持者幫她加油，才忍不住哭了，接著怒罵：「綠營支持者想怎樣？陸配逆來順受才滿意嗎？」，更直言：「公道自在人心！世界一定看得出來誰是好人，誰是壞人？我開心就笑，不開心就哭，這樣的真性情。」她情緒激動提到心裡的委屈更痛批：「政治要做到這樣嗎？睜眼說瞎話，這是台灣之福嗎？我會是有史以來最清廉的立委，我不會讓民眾黨丟臉！我怎麼會去做不好的事情？民進黨多可惡！說我沒有身分，他想要製造我隨時不穩，我什麼都做不了，沒辦法施展拳腳。」然而，在她情緒稍稍平復之後，話鋒一轉，卻是一陣對柯文哲的大爆料：「我們對柯文哲為什麼這麼死忠？我聽過多少次庭訊，我每場必到，我算委員裡面走過土城、北檢最多的吧？我只是要問心無愧，我知道柯文哲真的很善良x3，我看到的是他收的錢去哪了？譬如說大家一直他踩飛輪的300萬，他根本沒打開過！就把錢交給辦公室裝潢用的的負責人了。」她更說：「媒體一天到晚報的妙天1000萬就是蘇進強老師募的，同樣交給蘇進強去籌辦智庫，那個智庫每年開銷很大，是完全無法支應的，柯文哲也都沒有用在自己身上。還有邱佩琳和謝國樑他媽媽拿的那些錢，這裡200、那裡200，大家想一想，光新竹市市長高虹安就拿了700萬！柯文哲沒給柯美蘭一分錢選舉，高虹安跟他無親無故，就給她700萬選舉，所以柯文哲從頭到尾都是為了民眾黨、台灣，為了選舉和黨務，沒有一分一毫光在自己身上，這也就是為什麼佩琪醫生會這麼難過、生氣，他們全家沒拿到半點好處。」