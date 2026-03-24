今（24）日天氣暖如初夏！僅局部地區飄零星雨，全台大多晴到多雲，中南部高溫上看34度，不過變天節奏已開始啟動，中央氣象署預警，明天至周六（3月25日至3月28日）將接連迎來「2波鋒面＋東北季風」接力影響，北台灣降雨增多、氣溫也將略降。
氣象署預報員謝佩芸表示，未來一周華南至日本南方海面將有2波鋒面通過，並伴隨微弱東北季風，水氣主要集中在北部及東半部，容易出現局部短暫雨；中南部則影響有限，整體仍偏穩定。
今天天氣晴到多雲 明起2波鋒面影響
謝佩芸指出，今天北部與東半部雲量偏多，偶有零星降雨；西半部維持晴到多雲，午後南部及雙北山區有局部短暫雨機率。氣溫方面，北台灣高溫約27至28度，中南部則持續升溫至30至34度，體感偏熱。
至於未來降雨變化，明天起微弱鋒面報到，加上東北季風增強，北北基、宜花降雨機率提升，台東與恆春也有零星雨勢。周四東北季風減弱轉東風，北部雨勢稍緩，但東半部水氣增加。
周五另一波鋒面接力，降雨再度擴大，北部、東半部雨勢明顯，中部也有零星降雨。周六、周日降雨逐漸趨緩，僅東半部仍有局部短暫雨，北海岸偶有零星降雨。
溫度方面，謝佩芸指出，明日起至周六北台灣高溫略降，體感轉涼；中南部變化不大，但日夜溫差明顯。預估下周日、下周一氣溫將再度回升。
此外，今明兩天及周四晚間至周五清晨，台中以北、金門及馬祖易出現局部霧或低雲，影響能見度，提醒民眾外出與交通務必留意安全。
資料來源：中央氣象署
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謝佩芸指出，今天北部與東半部雲量偏多，偶有零星降雨；西半部維持晴到多雲，午後南部及雙北山區有局部短暫雨機率。氣溫方面，北台灣高溫約27至28度，中南部則持續升溫至30至34度，體感偏熱。
至於未來降雨變化，明天起微弱鋒面報到，加上東北季風增強，北北基、宜花降雨機率提升，台東與恆春也有零星雨勢。周四東北季風減弱轉東風，北部雨勢稍緩，但東半部水氣增加。
周五另一波鋒面接力，降雨再度擴大，北部、東半部雨勢明顯，中部也有零星降雨。周六、周日降雨逐漸趨緩，僅東半部仍有局部短暫雨，北海岸偶有零星降雨。
此外，今明兩天及周四晚間至周五清晨，台中以北、金門及馬祖易出現局部霧或低雲，影響能見度，提醒民眾外出與交通務必留意安全。
資料來源：中央氣象署