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旺宏電子列處置股引爆賣壓，記憶體族群多空交戰

▲旺宏電子（2337）近期股價走勢強勁，短線漲幅過大觸發監管機制，遭列入處置股後首日即引發獲利了結賣壓。（圖／翻攝自聚財網臉書 facebook.com/wearn.tw）

股票名稱 (代號) 3/24 盤面現況 關鍵動態與法人看法 旺宏電子 (2337) 跌停鎖死，逾1.6萬張排隊賣 遭列處置股改20分鐘撮合。 南亞科、華邦電 重挫逾6% 遭大摩降評至中立。 威剛、宇瞻等5檔 亮燈跌停鎖死 分析師指具備高存貨底氣，有利擴大獲利。

散戶套牢別慌！分析師親授 3 招避險策略與換股指南

先將獲利逾90%的旺宏出清，將資金轉向落後補漲的低基期記憶體股

台股今（24）日早盤大漲逾600點，但旺宏電子（2337）因列為處置股首日關禁閉，開盤即打入跌停，拖累6檔記憶體族群全倒、逾1.6萬張排隊等賣。面對市場無差別下殺的散戶套牢焦慮，摩爾投顧分析傳授3招實戰避險策略，助投資人度過震盪尋找買點。受近期國際衝突與通膨隱憂影響，台股雖在今日強彈站上3萬3關卡，但記憶體族群卻逆勢重挫。證交所公告，處置股新制上路引發市場恐慌，開盤不到10分鐘，包含旺宏、威剛（3260）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、創見（2451）與廣穎（4973）等6檔記憶體股亮燈跌停；其中除了籌碼面壓力，外資法人也掀起多空論戰。。然而，摩爾投顧分析師林漢偉指出，另一份韓國大摩報告反而看好整體供應鏈需求，且台灣模組廠（如十銓）2月獲利極具爆發力，基本面底氣依然充足。面對手中持股重挫，摩爾投顧分析師楊育華與林漢偉明確提出以下三大實戰避險策略，呼籲投資人切勿亂砍股票：楊育華分析師指出，目前操作口訣是「膽大心細，買黑不買紅」，應利用大跌恐慌時進場撿便宜。若遇到樂觀上漲，且股價與10日均線（10MA）正乖離大於15%時，就應逢高出脫一趟。楊育華分享找買點的訣竅：尋找一根突破前高且收盤漲幅大於4%的實體紅K棒，以此K棒最低點畫出「關鍵一條線」。當股價拉回此線附近即為安全買點；若畫不出此線的股票則絕對不可買進。針對短線過熱標的，楊育華表示已。林漢偉則建議，若市場出現恐慌拋售，可鎖定群聯、威剛等去年底積極囤貨、具備「高存貨」底氣與實質獲利的族群勇敢承接。