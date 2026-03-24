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韓國進口沾醬汁防腐劑超標 業者調整為加強抽批

食藥署今（24）日公布最新邊境查驗不合格名單。業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」自土耳其進口的「月桂葉」檢出農藥殘留含量不符規定，總計3200公斤須退運或銷毀；國別部分維持一般抽批查驗、小磨坊則維持逐批查驗。食藥署今日公布最新邊境查驗不合格品項，包括阿根廷進口的「鮮大蒜」、越南進口「黑胡椒」、美國進口「凱撒沙拉醬」、中國大陸進口「烏梅」等，皆因農藥殘留含量不符規定，須全數退運或銷毀。由「小磨坊國際貿易股份有限公司」自土耳其進口的月桂葉，因檢出殘留農藥亞滅培0.49 ppm、賽扶寧0.09 ppm、百利普芬0.11 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，亞滅培、百利普芬以其他* 0.05 ppm為法規容許值，賽扶寧以其他* 0.03 ppm為法規容許值。食藥署北區管理中心主任劉芳銘提到，這是業者半年來首批不合格，因為先前小磨坊有商品號列檢出蘇丹色素，已經針對業者進行逐批查驗，因此會持續逐批查驗，總計3200公斤須退運或銷毀。另外，國別部分，針對土耳其是近半年首批不合格，因此維持一般抽批查驗。另外，業者「韓濟名味品有限公司」自韓國進口的「沾醬汁」因檢出防腐劑含量不符規定；違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，總計1350公斤須退運或銷毀。劉芳銘說，業者近半年為首批不合格，會調整為加強抽批，國別韓國則是近半年首批不合格，因此維持一般查驗。