南韓SM娛樂旗下男團EXO全面回歸，確定舉辦《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》世界巡演，並會在5月9日、10日在台北小巨蛋、7月18日在高雄巨蛋北高開唱，主辦單位Live Nation Taiwan今（24）日公布售票資訊，台北場票價總計：VIP套票7290元、5990元、4990元、3990元、2990元、800元、身障400元，高雄場票價為：VIP套票7290元、5990元、5490元、4990元、3990元、2990元、身障2995元、身障1495元，全部採取3階段賣票，包含Weverse會員優先購、Live Nation Presale 會員優先購、全面開賣，通通只在tixCraft拓元售票系統販售！
📌EXO台北場售票資訊：
活動時間：2026年5月09日（六）18:00
2026年5月10日（日）16:00
活動地點：台北小巨蛋
活動票價：VIP 7290、5990、4990、3990、2990、800、身障400
售票日期（採3階段）：
➤EXO-L 官方會員Weverse MEMBERSHIP（GL）登記
會員登記時間2026年3月24日（二）11:00 - 2026年3月26日（四）11:00
➤EXO-L 官方會員Weverse MEMBERSHIP（GL）優先購
2026年4月1日（三）10:00 - 23:59
➤Live Nation Presale 會員優先購
2026年4月2日（四）11:00 – 23:59
▲會員註冊及預購流程：https://bit.ly/LNTPRESALE
➤全面開賣
2026年4月3日（五）11:00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票連結：拓元售票
📌EXO高雄場售票資訊：
活動時間：2026年7月18日（六）18:00
活動地點：高雄巨蛋
活動票價：VIP 7290、5990、5490、4990、3990、2990、身障2995、身障1495
售票日期（採3階段）：
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會員登記時間2026年3月24日（二）11:00 - 2026年3月26日（四）11:00
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2026年4月1日（三）12:00 - 23:59
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2026年4月2日（四）11:00 – 23:59
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2026年4月3日（五）11:00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票連結：拓元售票
EXO睽違3年合體回歸 台北高雄連開3場演唱會
EXO原本只公布7月18日高雄巨蛋一場演唱會，上週突然加開5月9日、10日台北小巨蛋連唱2天，北高雙城開唱直接幫粉絲分流，搶票壓力瞬間被稀釋，原本一票難求的焦慮也跟著降溫。
這次巡演《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》也是他們睽違3年重啟大型活動，歷經2023年發行《EXIST》後的空白期與成員各自發展，Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳去年底大動作出席頒獎典禮，今年更發行新專輯《REVERXE》回歸舞台，重新整隊出發；至於張藝興是否合體，目前仍未對外說明。
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活動時間：2026年5月09日（六）18:00
2026年5月10日（日）16:00
活動地點：台北小巨蛋
活動票價：VIP 7290、5990、4990、3990、2990、800、身障400
售票日期（採3階段）：
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2026年4月1日（三）10:00 - 23:59
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2026年4月3日（五）11:00
售票系統：tixCraft拓元售票系統
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活動時間：2026年7月18日（六）18:00
活動地點：高雄巨蛋
活動票價：VIP 7290、5990、5490、4990、3990、2990、身障2995、身障1495
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EXO睽違3年合體回歸 台北高雄連開3場演唱會
EXO原本只公布7月18日高雄巨蛋一場演唱會，上週突然加開5月9日、10日台北小巨蛋連唱2天，北高雙城開唱直接幫粉絲分流，搶票壓力瞬間被稀釋，原本一票難求的焦慮也跟著降溫。
這次巡演《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》也是他們睽違3年重啟大型活動，歷經2023年發行《EXIST》後的空白期與成員各自發展，Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳去年底大動作出席頒獎典禮，今年更發行新專輯《REVERXE》回歸舞台，重新整隊出發；至於張藝興是否合體，目前仍未對外說明。