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中東局勢持續動盪，能源供應鏈受到波及，柬埔寨市場也開始出現震盪。一家主要燃料供應商宣布，將暫停販售液化石油氣，引發外界關注民生用氣是否受影響。柬埔寨能源企業索基梅克斯表示，受到中東衝突影響，液化石油氣（LPG）進口自3月初起已中斷，導致公司無法穩定供應市場需求，決定自下個月1日起暫停相關銷售業務。根據資料顯示，索基梅克斯在柬埔寨全國擁有超過500個服務據點，主要供應汽油、柴油及液化石油氣，服務範圍涵蓋公部門與民間市場，是當地重要能源供應商之一。對此，柬埔寨能源部長高洛塔納先前回應指出，索基梅克斯在當地液化石油氣市場占比僅約3%，整體供應仍由其他業者支撐，民眾無須過度恐慌。他也提到，目前國內仍有另外6家公司持續供應液化石油氣，短期內不至於出現全面性短缺，但政府已密切關注供應狀況，並持續尋找替代進口來源以穩定市場。面對潛在能源壓力，官方也呼籲民眾改用電鍋與電爐等替代設備，以減少對燃氣依賴，同時強調將加速調整能源調度策略，確保民生需求在不穩定局勢下仍能維持基本供應。