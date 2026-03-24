我是廣告 請繼續往下閱讀

在過去一年的政治氛圍裡，國民黨在大罷免完勝之後，政黨好感度一度超越民進黨，許多地方縣市長的執政滿意度也相當穩定。整體情勢讓不少藍營人士認為，2026選舉不僅有機會擴大版圖，甚至可能邁向2028相當有利的選戰。然而，最近幾份民調開始透露出「大事不妙」的訊號：國民黨中央與黨主席鄭麗文的政治形象，正在逐漸成為藍營選戰的一個破口，甚至可能演變成地方候選人難以承受的選戰包袱。如果這種政治氛圍持續發酵，那麼2026的選情，很可能會從原本被看好的局面，逐漸轉為一場充滿變數的選戰。《美麗島電子報》最新公布的宜蘭縣長選舉民調顯示，在一對一對決中：林國漳（民進黨）35.8％吳宗憲（國民黨）33.0％林國漳領先2.8個百分點。（資料來源：美麗島電子報2026年3月16日至18日宜蘭縣民調）這樣的結果讓不少人感到意外。吳宗憲原本被視為藍營「明日之星」，檢察官出身，長期以打擊犯罪、追求正義的形象建立聲望，之後又擔任國民黨不分區立委與文傳會主委，媒體曝光率極高，擁有全國性的知名度。但在民調中，他卻輸給地方型政治人物、律師出身的林國漳。這種「知名度高、聲量大，但支持度卻不高」的現象，正是典型的「叫好不叫座」。而問題並不完全在候選人本身，很可能與整體政治氛圍與政黨形象有關。同樣的現象也出現在新北市。1月美麗島電子報民調顯示，藍營可能人選李四川對上民進黨的蘇巧慧：李四川45.8％蘇巧慧36.0％李四川領先9.8個百分點。但到了3月上旬，李四川被國民黨正式提名之後，美麗島電子報民調卻變成：李四川39.1％蘇巧慧38.0％差距只剩1.1個百分點，不到50天，優勢縮小8.7個百分點。（資料來源：美麗島電子報2026年3月9日至11日新北市民調）在同一份民調中，新北市民對三黨政治領袖的好感度為：賴清德42.8％柯文哲26.3％鄭麗文23.5％值得注意的是，新北市長侯友宜的施政滿意度依然穩定——1月為68.7％，3月仍有約67％。換句話說，地方治理評價並未出現明顯下滑，但選舉民調卻發生明顯變化。這意味著影響選情的關鍵因素，很可能來自更上層的政治氛圍，也就是黨中央與鄭麗文所代表的整體政治形象。宜蘭民調也呈現出類似結構，政治人物好感度調查中：林姿妙41.3％賴清德40.6％柯文哲25.1％鄭麗文20.8％（資料來源：美麗島電子報2026年3月16日至18日宜蘭縣民調）現任縣長林姿妙的地方評價依然相當穩定，甚至高於總統賴清德。但即便如此，國民黨推出的縣長候選人吳宗憲，卻未能完全承接這種地方執政優勢。這正是「政黨包袱效應」的典型案例：地方政治評價仍然穩定，但中央形象卻開始拖累地方選情。如果把近期政治議題整理，可以看到三個可能影響藍營形象的重要因素，而這三個因素，都與鄭麗文與黨中央的政治路線密切相關。第一，軍購議題的路線混亂國民黨中央提出的軍購版本為「3500億＋N」，與民進黨提出的1兆2500億相差甚大。但黨內立院黨團提出的版本卻是8100億，前主席朱立倫透過桃園市議員凌濤提出的版本甚至接近9000億。黨內重要人物的態度與鄭麗文、黨中央也不一致：立法院長韓國瑜主張避免過度對抗、不要陷入四面楚歌。台中市長盧秀燕認為軍購像「買保險」，可以監督但不宜大幅刪減。而鄭麗文與黨中央則主張大幅削減軍購。再加上副主席蕭旭岑訪中參加「國共論壇」後，對軍購特別預算提出批評，並質疑美國在台協會（AIT）處長公開鼓勵台灣增加軍事支出、支持軍購預算的說法，甚至以「AIT處長只是美國國務院體系中層官員」的言論回應相關立場，使外界逐漸形成一種印象：國民黨在國防議題上立場混亂，甚至被貼上「反軍購」標籤。第二，兩岸政策判斷與政治氛圍落差鄭麗文主張推動「鄭習會」、擴大兩岸交流，認為陸客、陸生與農產品採購將帶來選舉利多，聲稱「越往南部越受歡迎」。但歷史經驗並不支持這種盲目樂觀的判斷。2014至2016年間，兩岸交流達到高峰，陸客與農產品採購都創下紀錄，但國民黨卻在2014地方選舉中大敗，丟掉台北、桃園、新竹等重要城市。2016總統及立委選舉，國民黨更是慘敗，在立院淪為絕對少數黨。這說明一個現實：國民黨推動的兩岸經濟紅利，並不必然轉化為選票。第三，地方提名制度引發爭議在台中市長提名問題上，地方普遍支持江啟臣早日確定，但黨中央卻將提名拖到3月底，造成地方支持者的不滿。在新竹縣提名上，更出現與其他縣市不同的制度——3成黨員、7成民調，而不是普遍採用的全民調制度。這種「量身打造」的制度設計，使外界質疑黨內提名是否公平，甚至可能讓民調領先的徐欣瑩失去出線機會，是原本藍營一定能贏的選情，陷入不確定。如果從美麗島電子報長期追蹤系列民調數據來看，鄭麗文個人評價的變化也十分明顯。2025年10月好感度30.4％2026年1月信任度28.7％負面評價更出現劇烈變化：2025年10月反感度33.2％2026年1月不信任度53.5％短短三個月，負面評價增加20.3個百分點。接著到了3月：新北好感度23.5％宜蘭好感度20.8％整體呈現持續下滑的趨勢。當黨中央與鄭麗文的形象開始影響地方選情，選舉就不再只是地方治理的競爭，而是整體政治氛圍的競賽。這種情況，在台灣政治史上並不陌生。2014年太陽花運動後的地方選舉，就是典型案例：中央政治氛圍迅速蔓延到地方選情。如果這種趨勢持續擴散，2026選舉可能出現一個新的政治現象——各地候選人為了自保，開始與黨中央與鄭麗文保持距離。換句話說，當黨中央與鄭麗文逐漸被視為選戰包袱時，藍營是否會出現一波「跳船潮」或「地方自保策略」，將成為未來幾個月觀察2026選情的重要指標。而這場選戰真正的關鍵，也許不只在候選人，而在於國民黨中央與鄭麗文，能否重新調整路線，避免讓整個政黨的中央形象，成為拖累地方選情的最大破口。備註：民調資料來源說明本文引用之民調資料，均來自《美麗島電子報》公布之全國性及地方選舉民調。一、新北市長選舉民調調查單位：美麗島電子報調查規劃與分析：戴立安執行機構：畢肯市場研究公司調查時間：2026年3月9日至3月11日調查方法：電腦輔助電話訪問（CATI）抽樣方式：等比分層隨機抽樣＋隨機跳號（RDD）樣本數：1070人抽樣誤差：在95％信賴水準下，最大抽樣誤差為±3.0％。二、宜蘭縣長選舉民調調查單位：美麗島電子報調查規劃與分析：戴立安執行機構：畢肯市場研究公司調查時間：2026年3月16日至3月18日調查方法：電腦輔助電話訪問（CATI）抽樣方式：等比分層隨機抽樣＋隨機跳號（RDD）樣本數：1070人抽樣誤差：在95％信賴水準下，最大抽樣誤差為±3.0％。三、2026年1月國政民調調查單位：美麗島電子報調查規劃與分析：戴立安執行機構：畢肯市場研究公司調查時間：2026年1月26日至1月28日調查方法：電腦輔助電話訪問（CATI）抽樣方式：等比分層隨機抽樣＋隨機跳號（RDD），並採住宅電話與行動電話雙架構抽樣樣本數：1075人（住宅電話698人、行動電話377人）抽樣誤差：在95％信賴水準下，最大抽樣誤差為±3.0％。