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不是退休族才去極地 客戶樣貌解析

極地旅遊怎麼穿？旅客只要準備3樣物品

在極地旅遊後，元本旅遊今（24）日宣布與全球頂奢郵輪龍頭「銀海郵輪」戰略合作，董事長游國珍表示，將合作推出「從極地到赤道」的圓夢大計畫。2028年將首度引進為赤道生態島打造的「銀海起源號」，開啟加拉巴哥群島「活的生物進化博物館」深度探索。元本旅遊以「夢想清單實現者」為目標，作為高端旅遊領航者，曾在去年獨家包下「銀海極致號」（Silver Endeavour）寫下200位台灣人同遊北極史瓦巴德群島（Svalbard）的壯舉。本次元本旅遊跟銀海郵輪合作，明年將推出用全球唯一「純東格陵蘭」包船航次，以及2028年「銀海起源號」探索加拉巴哥群島。游國珍說，純東格陵蘭包船，選用造價最昂貴的探險船「銀海極致號」深入地球最大峽灣與原始冰原，更將舉辦「東格陵蘭 Fun Run」路跑活動，讓旅客在因紐特人村莊中完成永生難忘的挑戰。此外，旅客有逾64%客人是史瓦巴德群島包船的回流客。銀海郵輪亞洲區銷售總監邱偉森（Kenneth Yau）表示，頂級客群追求的是「簡單與從容」，銀海提供全包式服務，從船員與乘客近 1:1 的黃金服務比，到極致個人化的私人管家制度，確保旅程中不需為瑣事操心。游國珍說，2023年起極地包船累積828位貴賓，打破「退休族才去極地」的迷思，有六成五為在職人士，並且女性占六成以上，也有高達12% 是個人獨旅。他強調，極地旅遊具有高回流潛力，特別是60至80歲客群品牌忠誠度高，另40至60歲族群旅遊預算最高。若依照職業來看， 半數為企業主、18%為醫療人士。然而，不少民眾憂心前往極地旅遊應如何規劃穿著。游國珍表示，旅客只要準備自己的太陽眼鏡、防曬乳以及護唇膏就好，其他如外套會在出發前依照旅客身型量身打造，並且有設計房卡放置處，同時也會有考量穿脫鞋子方便的雪地防水褲；其餘如防水手套、登山杖、毛帽、脖圍等也會提供。