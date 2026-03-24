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總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。此話一出，立刻掀起外界質疑執政黨「非核家園」的立場，國民黨立委羅智強說，民進黨反核，這10年的成本，難道不該討回來？羅智強說，去年8月23日「核三重啟」公投期間，賴清德曾呼籲民眾投下不同意票，但約7個月後的現在，卻又宣布將在完成安全審查後，規劃重啟核二與核三，立場反覆。羅智強指出，賴清德對於重啟核電的理由，包括人工智慧發展所需電力、因應氣候變遷的低碳需求，以及地緣政治風險下的能源韌性，但相關說法與過去民進黨政府強調「不缺電」的立場形成落差。羅智強也提到，行政院長卓榮泰去年5月宣布台灣進入「無核時代」，並強調國家動能與產業用電不會因此受影響，但實際上，隨著AI產業發展，電力需求持續攀升，外界對供電穩定性的疑慮也逐漸增加，目前台灣約8成電力來自火力發電，與淨零碳排目標存在落差，且能源高度仰賴進口，在國際局勢變動下，能源安全面臨挑戰。他認為，政府過去忽視相關警訊，仍執意推動非核政策。羅智強也提到，非核政策所衍生的問題，包括國營事業虧損、電力供應緊張、綠能發展爭議，以及國安與環境風險等。他並指稱，核四停建造成逾3000億元損失，加上高價收購綠電，導致台電累積虧損達4500億元。羅智強認為，政府將重啟核電歸因於修法或產業需求，未正面回應過去政策錯誤所帶來的影響，執政者應向社會說明政策轉變原因，「錯了就要勇敢向人民承認錯誤，誠懇道歉，講清楚昨非今是的理由，為什麼台灣不該廢核。」