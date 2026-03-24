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涉及郭哲敏「88會館」地下匯兌、洗錢案的林秉文，遭到新北地檢署依違反《銀行法》等罪起訴後，以300萬元交保後棄保潛逃出境。然而，卻傳出昨（23日）於柬埔寨遭到槍殺的消息，震驚外界。而林秉文的過去的事蹟也被一一挖出，其在爆出棄保潛逃後，仍於臉書上持續活躍發文，甚至還隔空和立委徐巧芯互嗆，徐巧芯稱「沒看過這麼囂張的通緝犯」，林秉文則回嗆：「什麼時候輪到你來幫我做主了！」林秉文去（2025）年1月8日發文，開頭便寫下：「豬不是笨，只是單純，對牠而言，吃飯是最快樂的事。」更表示外界對他的指責不逃避、坦然接受，「但對於那些空洞無憑的指控，我並不需要你們的同情，也不屑於反駁。」強調時間會證明一切，真相自然會浮現，另一篇文則發文喊：「我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控。」貼文曝光後，立委徐巧芯看不下去，留言怒批：「沒看過這麼囂張的通緝犯，有種回台灣不要發廢文啦！」更嗆聲：「說不逃避，那你人在哪？棄保潛逃叫做不逃避、坦然接受？先回來接受審判啦。」而林秉文也回應：「面對司法有罪沒罪不是你訂的，回去的時間是我自己來訂！什麼時候輪到你來幫我做主了！」對於林秉文遭到槍殺的消息，刑事局國際科間接證實，表示相關案情細節，柬埔寨警方目前尚待調查。另刑事局駐胡志明市聯絡官與駐胡志明市辦事處共同協助家屬處理後續事宜。