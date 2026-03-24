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民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒2個月，她昨晚間開直播爆哭，情緒激動引外界關注，值得注意的是，她在直播過程中一度提到「新竹市長高虹安就拿了700萬」。由於民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審將於週四宣判，李貞秀的言論引發民眾黨支持者炸鍋。對此，高虹安今（24）日回應表示，無論是外界傳聞中 Excel 裡的 「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，子虛烏有、並非事實，她未曾收到過，如果有必要，我願意去法院作證，公開說明。李貞秀今日出面致歉澄清，她是在法庭上聽了檢察官的一些指控，包括一些報章媒體的這些資訊，在情緒很混亂的狀態下，所以才說出口，並強調柯文哲所募得款項都用於黨務。李貞秀說，「 然後如果有機會遇到高市長，我會再親自再跟他道歉一次。那也造成大家的困擾。這件事情是我要道歉。」高虹安回應表示，無論是外界傳聞中 Excel 裡的 「500」，還是李貞秀所稱法院內聽到的「700」，子虛烏有、並非事實，她未曾收到過。民眾黨對她選舉的贊助，是依法撥付的政治獻金，有匯款紀錄並如實申報，也經過監察院查核，網路上公開紀錄就可以查詢到。高虹安強調，「如果有必要，我願意去法院作證，公開說明，至於未經查證、惡意誹謗的言論，也希望放話者自重。」