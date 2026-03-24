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彰化百果山「待人坑」發生虐殺命案！20日凌晨，33歲湯姓男子遭黃男舅舅張男偕同妻子、吳姓友人擄走，於產業道路慘遭虐殺，不僅面貌被毀，雙眼也遭挖空，四名嫌犯也在事發後火速被員警逮捕，如今，張男的妻子透露，死者與外甥兩人為同性關係，首次約見面外甥就遭湯男強暴、強迫餵毒，加上金錢糾紛等因素，因此張男才會憤而將人擄走，殘忍虐待致死。回顧事件，警方調查33歲的湯姓男子與31歲的黃姓男子因網路交友相識，日前黃男在台中租屋處施用湯男提供的海洛因後感到身體不適，隨即將此事告知其58歲的舅舅張男。張男接獲外甥消息後，20日凌晨夥同43歲的吳姓妻子及49歲的吳姓男子，一行人駕車前往台中將湯男擄走，開車繞了兩個多小時後，湯男於凌晨2時許被帶到彰化員林百果山湖水路的「殺人坑（現稱待人坑）」產業道路旁，殘忍遭虐30分鐘後身亡。直到同日下午，一對農民夫妻經過該地，才赫然發現藍色帆布下，已氣絕多時的湯男。警方在接獲報案後立即展開追緝，透過監視器畫面迅速鎖定涉案車輛，並於21日、22日兩天逮到4名嫌犯。警方訊後依殺人罪嫌將4人移送地檢署偵辦，目前張、吳兩名主嫌已遭羈押禁見，吳女與黃男則獲准3萬交保，檢方定於24日解剖以釐清確切死因。如今，根據主嫌張男妻子的錄音指出，外甥黃男與湯男兩人實則為同性關係，兩人初次見面後，黃男向家屬控訴遭湯男「強暴」並「強迫餵毒」，導致神智不清，加上雙方存在金錢債務糾紛，多重積怨最終釀成命案，讓湯男慘遭「處理」。至於真相為何，仍有待檢警調查釐清。