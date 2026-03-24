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國民黨團上週邀請黨主席鄭麗文和藍委餐敘，這周五將再邀請前主席朱立倫餐敘，預料將觸及兩岸、軍購問題。黨團幹部證實餐敘一事，稱其實邀約以久，是因為朱主席卸任後希望聚一聚，主要針對能源意見交換，至於軍購、兩岸，則要看當下有無立委提到。國民黨團上週邀請黨主席鄭麗文、副主席張榮恭、蕭旭岑等人，一連兩天在蘇杭餐廳餐敘，當時黨團總召傅崐萁說，事為了強化黨內溝通，讓立委能直接和黨中央面對面交流意見，讓主席即時掌握黨團想法，行程良好互動。如今，黨團本周五中午將再邀前主席朱立倫和藍委餐敘，地點在喜來登辰園。對於傳出是為了兩岸、軍購議題交換意見，更被解讀和現任主席鄭麗文別苗頭，黨團幹部向《NOWNEWS今日新聞》解釋，其實是為了感謝朱立倫前主席任內通過《核管法》，加上在朱立倫卸任後希望能聚一聚，早就約很久，趁著這會期剛開議，這幾天才確定時間。側面了解，當天會上將針對近期總統賴清德稱評估重啟核二、核三等能源議題交換意見，至於兩岸、軍購議題，黨團幹部稱要看現場有無立委提出看法。據透露，上週鄭麗文和藍委餐敘，部分藍委不滿國民黨前發言人蕭敬嚴案未處置，選擇缺席表達抗議，有部分黨團立委認為，當黨團跟黨中央政策溝通時，沒辦法影響過程，需要更多溝通怎麼突破僵局，因此23日中午邀請立委跟朱立倫談談。友朱派立委則坦言，會議中不可迴避的，必然會觸碰到和如今黨中央態度不同的軍購、兩岸政策討論，應會重申親美友日和陸路線，黨團也充分了解桃園市議員凌濤的9000億軍購版本，但最終還是會尊重黨團自主。