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美國德州亞瑟港（Port Arthur）瓦萊羅煉油廠（Valero Refinery）當地時間23日晚上6點半左右驚傳發生爆炸，當局已對亞瑟港部分地區發布「就地避難」令，且在周圍實施道路管制，幸好目前沒有傳出傷亡。綜合外媒報導，當地消防局建議居住在亞瑟港西側的居民應就地避難，直至警報解除。當局同時強烈呼籲周邊居民暫勿外出，關閉門窗，聽從地方政府的進一步指示。當地警長史蒂芬斯（Zena Stephens）表示，爆炸很可能是由工業加熱設備引發，目前滅火工作仍在進行中。並未傳出傷亡，瓦萊羅煉油廠表示沒有員工失聯，所有人員均已確認安全，正在與當局合作採取緊急應對措施。附近居民表示，數英里遠之外的房屋都能感覺到震動，煉油廠濃濃黑煙挾帶火光直竄天際，畫面讓人怵目驚心。德州緊急事務管理部與德州環境品質委員會（TCEQ）表示，工作人員已攜帶空氣監測設備到場，正在監測當地的空氣品質，並會通過事故指揮中心協調各項後續行動。瓦萊羅煉油廠每日產能約38萬桶，是美國大型煉油廠之一。這場意外是否會對瓦萊羅煉油廠的工作造成長期影響，仍待相關單位後續說明。