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民眾黨立委李貞秀昨（24）日語出驚人，批評台北市議員鍾小平「是狗」，鍾小平自嘲回應「我還沒植晶片」，引發輿論熱議。對此，政論粉專《聲量看政治》指出，鍾小平老練回應，沒有跟著李貞秀暴衝，對他是短期多重加分，而這場互嗆背後，因著鍾小平的國民黨籍，其實也凸顯藍白紅合作恐怕已有了裂痕。《聲量看政治》今分析指出，從政治效果看，這件事對鍾小平短期大致是加分，因為第一，他被塑造成那個「敢講實例、敢戳破藉口」的人；第二，李貞秀的情緒爆裂，反過來讓他看起來比較穩；第三，他的幽默回應，讓他不像在輸出仇恨，反而像在把整件事拉回「請回歸理性」的高度。這3件事加起來，會讓不少人覺得鍾小平這次不是來亂的，而是講中重點。《聲量看政治》也指出，這件事有趣的地方在於，鍾小平不是民進黨的人，而是國民黨議員。也就是說，真正讓李貞秀暴怒的，不是來自對手陣營的攻擊，而是來自在野同側的人公開拆台。這對她來說更傷，因為那種感覺不是單純被罵，是「連你們都不願幫我守」。鍾小平用「我身邊就有成功放棄中國籍的案例」這種話，不只是在批評她，也是在對藍白合丟下震撼彈：妳不要拿沒辦法當藉口，因為有人做得到。該粉專直言，這暴露出藍白紅之間一個很現實的問題：表面可以合作，但每個人還是有自己的盤算。這次鍾小平會被李貞秀罵成這樣，某種程度也代表他真的戳到她的核心痛點。因為民進黨罵她，她還可以講成政治打壓；但鍾小平這種講法，反而更像同溫層裡的真話，這才致命。該粉專也認為，李貞秀這一罵，等於又送鍾小平一次免費曝光。更關鍵的是，這次曝光不是他自己亂衝撞換來的，而是對手先失控送上門。這種便宜，在政治上很值錢。因為他不只拿到聲量，還順手拿到一個「我比較像大人」的位置。但這也不是完全沒風險，因為他會被固定成拆台型角色，鍾小平也不是全拿好處。該粉專提到，這件事之後，他會更被固定成藍營裡那種很敢講、但也很容易打破合作默契的人。對部分國民黨人來說，這種人很有用，因為他敢去講別人不敢講的話；但對另一部分想維持藍白合作的人來說，他也會更像一顆不受控的棋子。簡單講，他會更紅，但也會更難被放進那種「乖乖配合大局」的位置。這是他的加分，也是他的限制。該粉專表示，可是不管怎麼看，這一局他還是偏贏。因為李貞秀罵人的方式太重，重到讓外界焦點不再只是她的委屈，而變成她的失控。鍾小平則剛好抓住這個機會，把自己放到比較高的位置。這就是政治很現實的地方，你本來只是要羞辱別人，結果如果手法太粗，最後被放大的反而是你自己的不穩。李貞秀這句話，打傷鍾小平有限，打傷她自己更多。