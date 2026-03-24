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美國總統川普23日宣稱與伊朗談判達成多項共識，可能在5天內達成協議，路透則稱美方代表與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）進行交涉，但遭否認。稍早美國官員又透露美媒放消息稱，卡利巴夫已被視為美國支持的潛在人選。對於傳出曾與美國談判的消息，卡利巴夫週一在社群平台發文否認曾與美國對話，強調消息都是假的，敵人目的是操縱金融和石油市場，為美國和以色列擺脫當前困境。這是否為川普針對伊朗內部的離間計也備受關注。美媒《Politico》報導，川普政府正悄悄考慮伊朗國會議長作為潛在合作對象，甚至是未來領導人；現年64歲的卡利巴夫曾多次威脅要對美國及其盟友進行報復，但據兩名政府官員表示，白宮內部有部分人士認為，他是一位可行的合作夥伴，未來可能領導伊朗，並在戰爭下一階段與川普政府談判。不過，白宮尚未準備好支持任一人選。報導引述兩名知情人士說法稱，政府希望對多名候選人進行測試，以尋找願意達成協議的人，僅稱卡利巴夫是排名很高的人選之一。《Politico》引述政府官員說法稱，川普不希望摧毀伊朗主要石油樞紐哈爾克島（Kharg Island），因為他希望下一任領導人能達成類似於委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）所達成的協議；當時她在馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕後接管局勢。提到美國希望在伊朗扶植向羅德里格斯那樣的人，不會把他推翻，但需與他們合作。然而，卡利巴夫是否可能配合也備受質疑，國際危機組織（International Crisis Group）資深伊朗分析師瓦埃茲（Ali Vaez）表示，「卡利巴夫是典型的體制內人士，滿懷雄心、務實，但從根本上來看，他致力於維護伊朗的伊斯蘭政體。這使他不太可能向美國提供任何實質性讓步。即使他願意嘗試突破界線，伊朗軍方與更多的體制內菁英幾乎肯定會限制他。在美國與以色列的行動之後，伊朗內部的氛圍處於深度的不信任；整個體系幾乎沒有理由相信川普或以色列會遵守任何潛在協議。」報導也提到，伊朗流亡王儲巴勒維並不在美國的選項內，因美國政府認為他在伊朗國內缺乏正當性，甚至稱巴勒維是最不希望扶植的人，只會帶來混亂。